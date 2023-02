PAVLE MENSUR O PSIHIČKOM I FIZIČKOM ODRICANJU ZA ULOGU: Ovoliko kilograma je morao da skine, a OVO SU MU UTISCI! (VIDEO)

Film reditelja Siniše Cvetića kroz niz dramskih zapleta, upoznaje nas sa porodicom koja se priprema i obeležava krsnu slavu usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

Inače, film je na 44. Moskovskom festivalu dobio dve nagrade, a na Niškim susretima, ekipa filma je dobila čak tri nagrade, od koje je jedna otišla glumcu Pavlu Mensuru.

Upravo je mladi glumac bio naš sagovornik, a on je pričao koliko mu ovo odlikovanje znači.

foto: Kurir televizija

- Znače mi nagrade, direktno potvrđuju rad i zalaganje koje smo imali. Smatram da film zaslužuje te nagrade, kao i to da će dobro proći na domaćoj teritoriji - rekao je mladi glumac.

Nakon toga, pričao je koliko je zahtvo bilo glumiti u psihološkoj socijalnoj drami, kakvu je zamislio Siniša Cvetić.

- Pristupio sam ovoj ulozi kao i bilo kojoj drugoj. Proces pripreme je isti, osim što vama kao gledaocima deluje posebnije od ostalih, ali nije tako.

02:54 PAVLE MENSUR O PSIHIČKOM I FIZIČKOM ODRICANJU ZA ULOGU: Ovoliko kilograma je morao da skine, a OVO SU MU UTISCI!

S obzirom na to da u filmu ima kompleksu ulogu, odnosno igra momka koji je upao u pakao narkotika, on je rekao koliko je to bilo zahtevno, psihiči i fizički.

- Smršao sam nešto manje od deset kila. Imao sam dovoljno vremena da prilagodim svoj fizički izgled nalik zapuštenom tinejdžeru. Uz dobru produkciju i pripremu nije bilo panike, nije mi bilo teško, već mi je bilo i zadovoljstvo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs