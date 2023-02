POZNATA PEVAČICA GODINAMA NIJE MOGLA DA POSTAJE MAJKA: Neuspesi na OVOM POLJU su je sprečvali, a dete je dobila tek sa 44 godine!

Britanska pevačica australijskih korena Natali Imbruglija proslavila je 48. rođendan. Glumila je u seriji "Komšije", a postala je poznata širom sveta 1997. godine objavljivanjem svog prvog singla "Torn" sa debi albuma "Left of the Middle".

Album je prodat u preko 6 miliona primeraka širom sveta. Usledila su sledeća dva albuma „White Lilies Island“ (2001) i „Counting Down the Days“ (2005). Četvrti album, "Come to Life", objavljen je 2009. godine, ali nijedan nije ponovio uspeh prvog.

Osvojila je MTV nagradu za najboljeg novog izvođača, a zatim je dobila tri nominacije za nagradu Gremi. Prodala je preko 9 miliona primeraka albuma širom sveta.

Imala je i zanimljiv ljubavni život. Krajem 1990-ih godina prošlog veka „zabavljala se” sa poznatim „prijateljem” Dejvidom Švimerom. Nakon što su raskinuli, 1999. godine upoznala je pevača Danijela Džonsa na koncertu. Ubrzo su se zaljubili, a posle nekoliko raskida verili su se pred Božić 2002. godine, a venčali prvog dana 2003. godine.

Imbruglija je u intervjuima često isticala da ju je Džons izvukao iz depresije. Zajedno su pisali pesme, ali su zbog posla često bili razdvojeni, pa su raskinuli početkom 2008. godine.

Od tada je Imbruglija želela da ima dete, ali nikada nije mogla da nađe muškarca koji bi joj ostvario san. Zato je tek 2019. godine, kada je imala 44 godine, objavila svetu da je rodila sina kojeg je začela veštačkom oplodnjom.

- Dobrodošao na svet, Maks Valentin Imbruglija. Srce mi puca od sreće - napisala je tada srećna pevačica.

Ranije tog leta, Natali je objavila da je konačno dobila ono što je godinama želela.

- Kao što vidite na fotografiji, imam još jednu najavu. Ne, nisam progutala lubenicu. Moje prvo dete dolazi ove jeseni. Svi vi koji me poznajete znate da sam ovo čekala jako dugo, a sada sam konačno blagoslovena da postanem majka uz pomoć vantelesne oplodnje i donora sperme. Neću otkrivati detalje, ali moram da vam kažem da sam veoma uzbuđena zbog nove avanture - napisala je tada.

Donator sperme je, naravno, ostao anoniman, a Imbruglija sada svog sina odgaja kao samohrana majka. Retko se viđa u javnosti, pa se mnogi pitaju gde je i zašto je 'nestala sa lica zemlje', ali valjda samo uživa u porodičnoj idili sa toliko željenim potomstvom.

