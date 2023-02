LUDILO! SEKA OSTAVILA VODITELJA BEZ TEKSTA, a takmičaru rekla: Neću lako da ti dam! POČELA NOVA SEZONA HIT EMISIJE MAJKE I SNAJKE

Upravo je završena prva epozoda četvrte sezone najzabavnijeg kulinarskog kulinarskog šou prgrama majke i snajke. Po tome kako su prve takmčarke otvorile novu sezonu i ništa manje po razpoloženju sve uigranijeg voditeljskg dvojca Seke i Raše, reklo bi se da nas očekuje nikad zabavnija i nikad luđa sezona dvoboja varjačama.

Na samom početku Seka je zamerila Raši što nije nežan kao obično i što joj nije rekao da mu je nedostajala u pauzi imeđu sezona. Raša je se izvukao odgovoriom: Tačno, nisam ništa rekao jer sam kad sam te video ostao bez teksta!

A porodica koja je imala čast da otvori novu sezonu jeste porodica Kovačević iz Herceg Novog. Evo nekoliko reči o njima:

Branka je rodom iz Bosne, ali je udata za Crnogorca i sada živi u Herceg Novom. Sada je u penziji, i to je posebno čini srećnom, jer kako kaže napokon ima vremena da se posveti sebi. Posebno je ispunjava život na moru I pogled iz kuće na maslinjake. Obožava šetnje duž plaže. foto: Kurir Anđela je studnet fakulteta za dizajniranje. U slobodno vreme usavršava engleski jezik. Voli da sluša muziku, a naročito rok. Ističe da se u kuhinji snalazi po potrebi, ali da joj kuvanje nije mrsko kada god ima nekog povoda. Igor je iz Herceg Novog. Bavi se ugostiteljstvom. Voli Herceg Novi van letnje sezone, jer tada najviše uživa u lepotama grada u kojem živi. Veliki je gurman i voli sve da jede.

Večerašnji specijalitet u čijem se spremanju vodio kulinarski duel je zapečena piletina sa parmezanom i mocarelom.

Kao i u prethodnim sezonama takmičarke su imale dva minuta za nabavku namirnica. Nakon nabavke izgledalo je da one nisu zaboravile ni jednu potrebnu namirnicu. Rašinom oštrom oku, međutim, nije promaklo da su napravile grešku u izboru i da su umesto nekih namirnica uzele neke druge. zbog čega su "kažnjenje", sa 4 minuta skraćenog vremena.

Tokom nabavke snajkin partner Igor bio je vaoma aktivan i raspričan pa ga je Seka pitala da li on to hoće da joj uzme posao. On je odgovorio da neće i da se ne boji, na šta je Seka rekla: "Ma ne bojim se ja, meni ovo nije primarni posao, ali ovo volim da radim. Neću tako lako da ti dam!"

A u prvoj emisiji četvrte sezone pojavili su se i gosti iznenađenja: članovi porodice Stanojević koja se pojavila u pojačanom sastavu sa malim preslatkim sinom i unukom. Stanojevići kažu da uspešno nose oreol slave koju su stekli kao pobedbici prethodne sezone, ali i da im nedostaje takmičenje.

Kada su servirale jelo izgledalo je da je na tanjiru nešto baš baš ukusno, a da je ovaj utisak opravdan pokazale su i visoke ocene žirija. I majke i snajke su dobile prosečnu ocenu 9!

Igor je pogodio da je po njemu ukusnije jelo spremala majka, a u kvizu se odlično snašao i odneo dnevnu nagradu od 10.000 dinara.

Time je završena prva epizoda nove sezone serijala, a ako se po jutru dan poznaje, izgleda da će nas u nastavku očekuje nikad bolji i zabavniji šou program sa vrhunskim specijalitetima.

