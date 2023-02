PREKLINJALI SMO GA DA TO NE RADI! Princ Hari otkrio kako je upoznao Kamilu: Pitao sam se da li će biti ZLA MAĆEHA, a pomenuo i OVO

Princ Hari se u svojim memoarima "Spare" osvrnuo na trenutak kada je upoznao Kamilu, otkrivši kako je sve teklo za njega i princa Vilijama.

On u memoarima, oca naziva Pa (skaraćeno od papa, prim.aut), a brata po nadimku Vili.

foto: EPA Andy Rain

- Moja majka je imala legendarnu rečenicu da su u njenom braku bile tri osobe. Ali njena matematika je bila najbolja. Izostavila je Vilija i mene iz te jednačine. Nismo razumeli šta se dešava sa njom i tatom, svakako, ali smo dovoljno intuitivni, osetili smo prisustvo Druge žene, jer smo kasnije osetili efekte - piše Hari i objašnjava da je njegov brat tada dugo ima sumnje da postoji druga žena što ga je zbunjivalo, mučilo, a kada su se te sumnje potvrdile, osetio je ogromnu krivicu što ranije nije uradio ništa i ništa rekao.

- Bio sam premlad, mislim, da bih sumnjao bilo šta. Ali nisam mogao a da ne osetim nedostatak stabilnosti, nedostatak topline i ljubavi, u našem domu. Sada, kada je mama nestala, matematika je krenula u tatinu korist. Bio je slobodan da viđa Drugu ženu, otvoreno, onoliko često koliko je želeo. Ali gledanje nije bilo dovoljno. Tata je želeo da sve to bude javno - priseća se Hari, a u memoarima Kamilu naziva tom "Drugom ženom".

foto: Printscreen/Youtube/CBS

Hari dalje objašnjava da je prvi korak ka tom cilju bio je da se "momci" dovedu pred nju i upoznaju je.

- Vili je išao prvi. Jednom je naleteo na Drugu ženu u Palati, ali sada je zvanično pozvan iz Itona na privatni sastanak sa visokim ulozima. U Hajgrovu, mislim. Uz čaj, verujem. Prošlo je dobro, kasnije sam saznao od Vilija, iako nije ulazio u detalje. On mi je samo ostavio utisak da se Druga žena, Kamila, potrudila, što je on cenio, i to je bilo sve što je želeo da kaže - a onda je došao njegov red.

- Sledeći je došao moj red. Rekao sam sebi: "Ništa strašno. Baš kao da dobiješ injekciju. Zatvori oči i završeno je pre nego što to shvatiš". Kroz maglu se sećam da je Kamila bila isto tako mirna ili joj je bilo dosadno, kao i meni.

foto: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia

- Nijedno od nas se nije uzrujavalo zbog mišljenja onog drugog. Ona nije bila moja majka, a ja nisam bio njena najveća prepreka. Nisam bio budući kralj. Naš susret je bio tek formalnost - piše Hari u memoarima i nastavio da se ne seća najbolje o čemu su pričali, ali da su verovatno konji u pitanju jer ih je Kamila volela, a on je znao da jaše.

- Ne verujem da smo pričali o bilo čemu drugom, ali se sećam, pre nego što ćemo popiti čaj, da li će biti zla prema meni, kao maćehe iz knjiga. Ali nije bila. Bio sam joj zahvalan zbog toga, kao i Vili - objašnjava Hari.

Kako je sam rekao, to je bila istinska zahvalnosti posle svih tih stresnih susreta sa Kamilom, ali onda je usledio i sastanak sa ocem.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Pa, momci šta vi mislite?

- Mislili smo da treba da bude srećan. Da, Kamila je igrala ključnu ulogu u raspletu braka naših roditelja, i da, to je značilo da je igrala ulogu u nestanku naše majke iz slike, ali shvatili smo da je bila zarobljena kao i svi ostali u bujici svih tih događaja.

Nismo je krivili, i u stvari bismo joj rado oprostili da je usrećila tatu. Videli smo da, kao i mi, nije. Prepoznali smo prazne poglede, prazne uzdahe, frustraciju uvek vidljivu na njegovom licu.

Nismo mogli biti potpuno sigurni, jer tata nije pričao o svojim osećanjima, ali smo tokom godina sastavili njegov prilično tačan "portret", zasnovan na malim stvarima koje bi dozvolio da mu se omaknu - nastavlja Hari u ovom poglavlju i piše o tome kako je Čarls u to vreme priznao da je bio "proganjan" kao dečak, a baka i deda, Elizabeta i Filip, da bi ga ojačali, poslali su ga u Gordonstoun internat, gde su ga strašno maltretirali.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

- Najverovatnije žrtve tih nasilnika iz Gordonstouna, rekao je, bili su kreativni tipovi, osetljivi tipovi, knjiški tipovi - drugim rečima, tata. Njegovi najbolji kvaliteti bili su mamac za siledžije. Sećam se kako je zloslutno promrmljao: "zamalo nisam preživeo".

Kako i bi?! Pognute glave, držeći svog plišanog medu, kog je još godinama posedovao.

Tedi je svuda išao sa tatom. Bila je to jadna stvar, sa slomljenim rukama i koncima koji su visili na sve strane, tu i tamo zakrpljenim rupama. Izgledao je, zamislio sam, možda kao tata nakon što su nasilnici završili s njim. Tedi je elokventno, bolje nego što je tata mogao, izrazio suštinsku usamljenost svog detinjstva - objašnjava princ i kaže da su Vili i on bili složni da njihov tata zaslužuje bolje i da je on zaslužio pravog saputnika (uz izvinjenje Tediju) i zato su na pitanje, obećali Čarlsu da će Kamili poželeti dobrodošlicu u porodicu, ali uz jedan uslov...

- Jedino što smo tražili zauzvrat je da je ne oženi. "Ne morate se ponovo venčavati", preklinjali smo. Venčanje bi izazvalo kontroverzu. To bi podstaklo štampu. To bi nateralo celu zemlju, ceo svet da priča o mami, da uporedi mamu i Kamilu, a niko to nije želeo. Najmanje od svih Kamila.

Podržavamo vas, rekli smo. Mi podržavamo Kamilu, rekli smo. Samo molim te nemoj je oženiti. Samo budite zajedno, tata.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nije odgovorio.

Ali ona je odgovorila. Odmah. Ubrzo nakon naših privatnih sastanaka sa njom, počela je da igra dugu igru, kampanju koja je imala za cilj brak i na kraju krunu. (Pretpostavljali smo, uz tatin blagoslov.)

Priče su počele da se pojavljuju svuda, u svim novinama, o njenom privatnom razgovoru sa Vilijem, priče koje su sadržale tačne detalje do tančina, od kojih nijedna nije došla od Vilija, naravno. Mogla je da ih otkrije samo još jedna prisutna osoba. A curenje je očigledno bilo podstaknuto novim spin doktorom Kamila je nagovorila tatu da zaposli - završava Hari poglavlje o trenutku koji je mnogima promenio život.

