NAŠI SINOVI NE ZNAJU DA SMO BASTIJAN I JA POZNATI Ana Ivanović čeka TREĆE DETE, a ovako vaspitava Luku i Leona: Skroz su RAZLIČITI

Naša proslavljena teniserka Ana Ivanović otkrila je da čeka treće dete sa svojim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, a nedavno je govorila o tome kako vaspitava sinove, s obzirom na izazove ovog vremena.

Ana je iznenadila izjavom da njeni i Bastijanovi sinovi uopšte nisu svesni toga koliko su im roditelji poznati, ali i da ih vaspitava na poseban način.

Bivša teniserka ima preko milion i po pratilaca na društvenim mrežama, a kako kaže, trudi se da što manje vremena provodi na njima, jer to loše utiče na nju.

- Socijalne mreže su druga tema i veoma osetljiva. Dobre su za biznis, ali dosta utiču na mentalno stanje mladih ljudi. Ne koristim mnogo društvene mreže, ponekad koristim Instagram, ali mislim da tamo ima puno poruka koje nisu dobre za mentalno zdravlje i to ne samo tinejdžera. Čak i ja kad provedem deset minuta na Instagramu, počnem da se osećam loše - rekla je tad Ana, jer, kako navodi, dobije želju da putuje na neka mesta koja vidi na toj mreži ili da, pak, poseduje nešto što joj suštinski nije potrebno.

- Sreća i zadovoljstvo dolaze iznutra. Ljudi biraju posao i svoj život, svog momka, naspram društvenih mreža - kaže i dodaje da ona i njen muž Bastijan Švajnštajger ne koriste telefon kada su sa decom.

- Ni televizor, nemamo ipad u kući. Nekad budem 10 minuta u toku dana, nekad pola sata na telefonu, ali se trudim da to što više limitiram - kaže Ana Ivanović.

Iako su i Ana i Bastijan imali veoma uspešne sportske karijere, kako kaže, decu uopšte ne opterećuju time.

- Stariji sin voli da crta i da čita, imamo mnogo knjiga u kući. Ja sam odrasla na potpuno drugačiji način i u porodici punoj ljubavi. Svaki put za vreme ručka i večere sedeli smo sa roditeljima, bakom i dekom i razgovarali smo i ja želim da prenesem to na svoje dečake. Čak i nekada kada putujemo negde, a oni žele da im donesemo neku igračkicu, mi ne stignemo i ja kažem da smo im doneli zagrljaj. I želim da to njima bude normalmo - kaže Ana Ivanović, koja dodaje da deca ne znaju koliko su njihovi roditelji uspešni, što je posebno začudilo sve.

- Naša deca uopšte ne znaju ko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo mnogo je zanimljivo, jer njima to uopšte nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji. Jednom se desilo da su Bastijana zaustavili par puta, a stariji sin me je pitao "mama, zašto se oni toliko slikaju sa tatom", ja sam ga pitala šta on misli, a on mi je odgovorio da misli da to nije lepo. Tako da ne želimo da ih opterećujemo, želimo da oni imaju svoj put. Njih dvojica su totalno različiti, ali su i dosta bliski što je jako važno - rekla je Ana za "Novu".

(Kurir.rs/ Blic)

