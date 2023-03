DA LI SE SELENA GOMEZ UDAJE? Prošla PAKAO zbog žene svog bivšeg, a sada se pojavila u VENČANICI iz SNOVA i sve raspametila!

Selena Gomez, mlada pevačica i glumica, u utorak je bila prava atrakcija na ulicama Njujorka, tako da su sve oči bile uprte u njen glamurouzni stajling.

Holivudska zvezda Selena Gomez transformirala se u mladu iz snova dok je ovog utorka u Njujorku snimala scene za treću sezonu hit serije "Only Murders in the Building". Selena je nosila viseće minđuše, a svoju tamnu kosu je skupila u nisku punđu. Jarko crveni karmin za usne je savršeno upotpunio izgled bajkovite mlade.

foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Gomez, koja u seriji glumi Mabel Moru, oduševila je sve koji su imali priliku da vide fotografiju na kojoj je u haljini u stilu princeze, a koju je kombinovala sa dugim tradicionalnim velom i prozirnim rukavicama.

Njene kolege Martin Šort i Stiv Martin takođe su prikazani na nekim snimcima, dajući fanovima serije naznake o budućnosti priče. Stiv Martin je na Twitteru podelio sliku sa Selenom u venčanici i s glumicom oživeo izgled mlade i oca koji treba da je isprati do oltara.

Ranije u utorak, pevačica je viđena u još jednom glamuroznom izdanju na setu u Njujorku, tvrdi Daily Mail, kada je tom prilikom nosila elegantnu duboku cenu haljinu.

O svojim kolegama sa seta, Martinu Šortu i Stiv Martinu, Selena ima samo reči hvale:

"Odmah su mi dali osećaj kao da sam deo ekipe. Jednostavno su najbolji. Beskrajno su ljubazni i imaju drugačiji pogled na život od bilo koga koga sam ikada upoznala", izjavila je mlada holivudska zvezda.

foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Naime, u seriji njih troje igraju ljude koji slučajno žive u istoj stambenoj zgradi i svi jako vole da slušaju podkast koji se bavi "true crime" tematikom, odnosno, ubistvima i otmicama. Kad neko bude ubijen u zgradi u prvoj sezoni, glavni akteri koriste svoje amaterske veštine traganja kako bi pokušali doći do dna zločina.

Pol Rud, još jedan Selenin kolega sa seta, obasjao je mladu nadu Holivuda samo rečima hvale:

"Selena je sjajna i radio sam sa Selenom, ona mi je stvarno dobra prijateljica. Obožavam je", rekao je Rud.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Bonus video:

04:46 MNOGO SE IGRAMO S PRIRODOM, POSLEDICE SE VIDE, A BIĆE JOŠ GORE Pedijatar o poražavajućem zdravstvenom stanju predškolske dece