ŠOK! VODITELJKA U DVA NOĆU UŠLA KOD KOLEGE U KREVET, A ON SE PARALIZOVAO: Kad sam ujutru otvorila oči samo što nisam osedela!

Voditeljka poznate emisije humanitarnog tipa "Radna akcija" Tamara Grujić, gostovala je u emisiji Realna priča na Kurir TV.

Pored ostalog ispričala je i zanmljive anegdote koje su joj se događale zbog njegnog problema sa mesečaranjem.

- Jednom me je otprilike pre mesec dana, muž u toku noći zatekao kako spavam pored WC šolje. Obučena sam bila potuno. Ja to mogu samo da shvatim kao mesečarenje. Išla sam u WC, obavila sam nuždu i umesto da se vratim u krevet ja sam samo čučnula i zaspala - rekla je Grujić.

Kako kaže, mesečari od detinjstva zbog čega je najviše bio zabrinut njen otac:

- Mesečarim od 12 godine. Najtraumatičnija osoba iz mog detinjstva je moj otac koji me je stalno pratio. Kada sam prestala da mesečarim rekla sam mu: "Sve je u redu", na šta je on rekao: "Ma pričaj ti to nekom drugom, ja moram da vidim da li će sve biti u redu i da li ćeš se vratiti u svoj krevet".

Ispričala je situaciju koja je bila veoma komična, a dogodila se u jednom hotelu u vreme snimanja emisija.

- Problem je što smo mi veoma često menjali hotele. Jednom je bila takva situacija da sam ja umesto da iz toaleta uđem u svoju spavaću sobu, izašla iz sobe gde smo bili moj suprug i ja i ušla u sobu svog tonca. Ja mu kažem: "Slušaj ono što je trebalo da snimamo..." i tačno mu kažem i grad i situaciju, "moramo da dosnimimo to, to i to..." On je zaista mislio da sam se ja toga setila u 2 ujutru i rekao je uspaničeno: "Važi, važi, važi!" Sav se uznemirio - rekla je voditeljka.

Neobična priča se, međutim, tu ne završava:

- Kako sam mu to rekla legla sam u njegov krevet i zaspala. Ujutru kada sam otvorila oči samo što nisam osedela. Ja ustanem, trgnem se i on mi kaže ostao ti je rokovnik ovde. Kada sam došla kod muža on je počeo da viče: "Gde si ti celu noć?!" Ispostavilo se da sam ja zaspala pored tonca koji se toliko uplašio da se paralizovao umesto da je otišao preko puta i rekao Vuku, "Žena vam je legla u moj krevet, hoćete li molim vas da dođete po svoju suprugu?" Suprug je video da me nema i do četiri ujutru me tražio po hotelu. Na kraju je odustao i rekao: "Nema veze ona se ionako uvek vrati." To je bila ubedljivo najsmešnija situacija.

