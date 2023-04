KAKO NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU VASPITAVA SVOJU DECU? Nećete verovati kakva pravila moraju da poštuju naslednici Ilona Maska!

Ilon Mask je najbogatiji čovek na svetu, a to je stekao radom na sebi i uz puno posvećenosti poslu, a takav odnos prema životu poznati milijarder želi i od svoje dece.

Mask je otac devetoro dece: blizanaca Grifina i Ksavijera (18) i trojki Kaija, Saksona i Damijana (16) sa bivšom ženom Žastin, a par je, takođe, izgubio svog prvog sina, Nevadu Aleksandra, sa samo 10 nedelja 2002. godine. Sa bivšom devojkom Grajms ima sina Ks AE A-KSII, koji 4. maja puni dve godine, i ćerku Eksa Dark Siderel koja je rođena u decembru 2021. godine, a u novembru 2021. godine je u tajnosti dobio dete sa Šivon Zilis glavnom direktorkom koja vodi njegovu kompaniju "Neuralink".

Ipak, biti dete jednog od najpoznatijih i najbogatijih ljudi na svetu dolazi sa sopstvenim skupom pravila i očekivanja, od kojih mnoga potiču od samog Maska. Ovo su devet strogih pravila koja se pridržavaju deca najbogatijeg čoveka na svetu:

foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Od dece se očekuje da budu njegovi štićenici

Iako Mask kaže da neće ni na čemu da insistira dok deca ne postanu starija, Grejms je 2022. godine otkrila da je možda prekršio ovo pravilo za njihovog sina. Pevačica kaže da njen bivši ima velika očekivanja od njihovog malog sina, tako da verovatno možemo da očekujemo da ćemo da vidimo mnogo od njega.

Dok je Mask uvek držao svoju stariju decu podalje od reflektora, poslednjih godina smo često viđali njegovog sina.

- Eks je upravo tamo - kaže ona o njenom sinu koji je u očima javnosti:

- Mislim, mislim da ga I (Ilon) zaista vidi kao štićenika i uvodi ga u sve i slično… Eks je tamo. Njegova situacija je takva.

Ilon veruje u mogućnost da se njegova deca obrazuju putem interneta

Maskov pogled na obrazovanje je veoma nekonvencionalan. Tokom intervjua uživo prošle godine, Mask je rekao da veruje da su njegova deca naučila više sa interneta nego bilo gde drugde.

foto: Profimedia

- Pa, moje zapažanje je da su moju decu uglavnom obrazovali YouTube i Reddit. Pretpostavljam da je nešto i sa časova, ali sudeći po količini vremena koje su proveli onlajn, činilo se da većina njihovog obrazovanja zapravo dolazi sa interneta - rekao je Mask.

Izvršni direktor je bio otvoren sa svojim kritikama tradicionalnog obrazovanja u prošlosti. On je u zapisniku rekao da je koledž gomila "iritantnih domaćih zadataka", i poznato je da ne zahteva od svojih zaposlenih u Tesli da imaju fakultetsku diplomu.

- Mislim da su koledži u osnovi za zabavu i da dokažete da možete da radite svoje kućne poslove, ali nisu za učenje - rekao je Mask na Satelitskoj konferenciji 2020. godine.

Sinu Ilona Maska nije dozvoljeno da Grajms naziva "mama"

Jednogodišnji sin Maska i pevačice Grajms, začudo, ne zove svoju majku "mama" ili bilo koju varijaciju te reči. Umesto toga, Eks naziva Grajms njenim imenom, Kler. Grajms je iznela teoriju da njen sin to radi zato što je toliko pronicljiv da može da oseti njen nedostatak želje da je zove majkom.

foto: Netflix / Hollywood Archive / Profimedia

- Čak i ne znam zašto gajim gađenje prema toj reči jer je poštujem, ali ne, ne mogu da se poistovetim sa tim. Kao, možda on može da oseti moje gađenje prema reči "majka" - rekla je Grajms za Vog u septembru.

Moraju da čitaju češće nego što igraju video igrice

Maskova ljubav iz detinjstva prema video igricama pomogla mu je da razvije strast za programiranjem koja mu je tako dobro poslužila u karijeri. Naravno, njegova deca su sledila njegov primer kao strastveni igrači video igrica. Dok on generalno podržava svoju decu da se bave hobijima koja vole, on ima jedno veoma striktno pravilo u vezi sa igricama.

U intervjuu sa Ešli Vens za biografiju o Masku, multimilijarder je rekao da deca moraju da provode duplo više vremena čitajući nego igrajući video igrice. Kaže da to radi kako bi sprečio da deca postanu previše zavisna od svojih ekrana.

On misli da njegova deca moraju da se suoče sa teškoćama da bi postala uspešna

Možda je lako zaboraviti s obzirom na njegov status sada, ali Mask se suočio sa mnogo izazova u svom detinjstvu i ranom odraslom dobu. Preselio se iz svoje matične zemlje Južne Afrike u Kanadu sa 17 godina bez ikakve roditeljske podrške, a u školi su ga maltretirali dok njegove 15. godine.

foto: Shutterstock

Iako su ove poteškoće bile teške u to vreme, on veruje da su mu pomogle da se uobliči u uspeh kakav je danas. Kao takav, on veruje da i njegova deca moraju da iskuse neku vrstu poteškoća.

- Imao sam užasno vaspitanje, imao sam mnogo nevolja dok sam odrastao. Jedna stvar zbog koje brinem oko svoje dece je da se ne suočavaju sa dovoljno nevolja - rekao je Mask na ceremoniji dodele nagrada 2011. godine.

Maskova deca mnogo brinu o svom zdravlju

Čini se da mošus podstiče zdravu ishranu, kao i zdrav um u svom domaćinstvu. Dadilja koja se jednom brinula o njegovim trojkama dok su provodili vreme sa prijateljem, otkrila je u TikTok video snimku da su dečaci bili veoma svesni zdravlja.

- Svi smo otišli ​​na večeru u Whole Foods. Ova deca su bila veoma svesna zdravlja u tako mladoj dobi. Očekivala sam Džoni Rokets ili tako nešto, ali oni su bili kao: Ne, idemo u Whole Foods.

Takođe ih je opisala kao dobro vaspitane, pa se čini da je i način ponašanja važna praksa u kući Musk.

Deca Ilona Maska pohađaju školu koju je on osnovao

U skladu sa svojim stavovima o tradicionalnom obrazovanju, Mask je osnovao sopstvenu školu u kojoj se učenici podučavaju onako kako on veruje da bi trebalo da budu sva deca, a tamo je upisao i svoju.

foto: Profimedia

Pomenuo je da je osnovao školu u južnoj Kaliforniji Ad Astra, što latinski znači "do zvezda", 2014. godine, a detaljnije o školi je izneo u intervjuu za kinesku televiziju koji je od tada izbrisan.

U intervjuu je opisao školu kao da se ne pridržava tradicionalne strukture razreda i da se više fokusira na kritičko razmišljanje i rešavanje problema. Mask kaže da je mrzeo da ide u školu kao dete, ali da njegova deca vole da idu u školu koju je on osnovao.

Ne igra aktivnu ulogu u životima svoje dece dok su mala

Sada kada su Maskovi stariji sinovi tinejdžeri, mogu očekivati da će ga viđati mnogo više nego kada su bili mlađi, ali za njegovu mlađu decu, za sada će morati da se drže toga da se o njima brinu njihove majke i dadilje. Milijarder je 2020. godine otkrio da ne igra veliku ulogu u podizanju svoje dece kada su bebe.

- Trenutno ne mogu mnogo da uradim. Grajms trenutno ima mnogo veću ulogu od mene. Kada dete poraste, biće više za mene. Mislim da samo radim ono što sam radio sa svojom drugom decom - rekao je Mask za Njujork tajms.

Moraju da budu spremna da mnogo putuju

U istom intervjuu, Mask je otkrio da za njegove starije sinove to što je njegovo dete znači mnogo letenja avionom, piše YourTango.

- Ako imam put za Teslu u Kinu, na primer, povešću decu sa sobom i idemo da vidimo Veliki zid ili smo išli brzim vozom od Pekinga do Sijana i videli Ratnike od terakote - objašnjava on.

(Kurir.rs/YourTango)

Bonus video:

01:04 Ilon Mask nakratko nije bio najbogatiji na svetu! STRUČNJAK ŠOKIRAO TVRDNJAMA: Oni nemaju moral, TI LJUDI SVE MERE NOVCEM!