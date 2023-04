ŽELJKO MITROVIĆ SPREMA MJUZIKL: Ovo je važan dan za vlasnika Pinka, komentari na Instagramu samo pljušte, a ovo je razlog! (VIDEO)

Željko Mitrović, nekadašnji basista grupe Oktobar 1864 i vlasnik Pinka ima poseban razlog za slavlje.

Naime, on je danas stigao do hiljadite objave na Instagramu, a tom prilikom je objavio numeru iz mjuzikla "Lucifer". U pitanju je akapela verzija pesme Olivera Mandića "Samo nebo zna". Orginal je iz 1981. godine sa albuma "Probaj me".

Zanimljivo je da su sa istog albuma i hitovi "Nije za nju", "Govor tvoga tela", "Osloni se na mene" i "Moja mala voli Kurosavu", a omot Oliverove ploče gde pozira našminkan i u štiklama je bio veoma progresivan za to vreme i izazvao je brojne kontroverze.

Takođe, tada je snimljen i šou program "Beograd noću" koji je trebalo da promoviše album, a to je i uradio na veoma šokantan način, bar za ondašnje vreme. Naime, program je zamišljen kao dugometražni spot koji je kombinovao kemp i dreg estetiku uz futurizam i avangardu. Stanko Crnobrnja je režirao ceo hepening zbog kog su negodovali stariji i pisali tada Televiziji Beograd uz salve uvreda i psovki, ali je zato mlađa publika je bila oduševljena celim art performansom. Pokojni kosta Bunuševac je uradio kostime, a program "Beograd noću" je osvojio prestižno priznanje na internacionalnom festivalu najboljih televizijskih ostvarenja - Zlatna ruža Montrea.

- Za hiljaditu objavu na Instagram, izabrao sam još jedan aranžman koji sam uradio za moju predstavu Lucifer. Ceo aranžman sam raspisao bez muzičkih instrumenata, samo vokali, gospelskog stila. Pinkov centar za razvoj digitalnih virtuelnih video tehnologija je po mom projektnom zadatku, uspeo da napravi za samo 4 dana digitalnu virtuelnu publiku, čijeg svakog člana kontrolišemo pojedenično tastaturom! Živi ljudi na stejdžu su moji prijatelji sa različitih strana sveta i predstavljaju tim “Žex and friends” - napisao je Mitrović.

Ostaje nam da sačekamo "Lucifera" u punoj snazi i kreativnoj energiji.

