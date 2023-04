ANA IVANOVIĆ BEZ TRUNKE ŠMINKE U POODMAKLOJ TRUDNOĆI: Slavna teniserka pokazala šta konzumira PRED POROĐAJ i svi su ODUŠEVLJENI

Bivša teniserka Ana Ivanović čestim objavama na društvenim mrežama privlači veliku pažnju jer propagira zdrav način života i "velnes" ishranu, a sada je svoje pratioce obradovala još jednom fotografijom.

Ana je i te kako aktivna trudnica, pa često sa fanovima deli svoju dnevnu rutinu. Ovog puta ona je na Instagram nalogu podelila fotografiju nastalu u trenucima njenog opuštanja.

U prvom planu je njen trudnički stomak, kao i čaša zdravog napitka specifične boje.

"Beba i ja unosimo dnevnu dozu zelenila", napisala je u opisu fotografije na kojoj je bez trunke šminke u savršenom trudničkom stajlingu.

Bivša teniserka sitno broji do rođenja trećeg naslednika, a ime u javnosti još uvek nije želela da otkrije.

Podsetimo, Ana sa nekadašnjim nemačkim reprezentativcem Bastijanom Švajštajgerom već ima dva sina, Leona i Luku.

Iako su imali veoma uspešne sportske karijere, bivša teniserka je svojevremeno istakla kako decu uopšte ne opterećuju time.

- Stariji sin voli da crta i da čita, imamo mnogo knjiga u kući. Ja sam odrasla na potpuno drugačiji način i u porodici punoj ljubavi. Svaki put za vreme ručka i večere sedeli smo sa roditeljima, bakom i dekom i razgovarali smo i ja želim da prenesem to na svoje dečake. Čak i nekada kada putujemo negde, a oni žele da im donesemo neku igračkicu, mi ne stignemo i ja kažem da smo im doneli zagrljaj. I želim da to njima bude normalmo - kaže Ana Ivanović, koja dodaje da deca ne znaju koliko su njihovi roditelji uspešni, što je posebno začudilo sve.

- Naša deca uopšte ne znaju ko smo mi u smislu naše karijere. Čak i kada nas ljudi zaustave da se slikamo mnogo je zanimljivo, jer njima to uopšte nije jasno. Oni misle da su to neki naši prijatelji. Jednom se desilo da su Bastijana zaustavili par puta, a stariji sin me je pitao "mama, zašto se oni toliko slikaju sa tatom", ja sam ga pitala šta on misli, a on mi je odgovorio da misli da to nije lepo. Tako da ne želimo da ih opterećujemo, želimo da oni imaju svoj put. Njih dvojica su totalno različiti, ali su i dosta bliski što je jako važno - rekla je Ana za "Novu".

(Kurir.rs/ Blic)

