PRETILA MU PIŠTOLJEM, POKUŠALA DA GA PREGAZI: Glumica se razvodi usred borbe s 4. stadijumom RAKA, a bivšima je zagorčavala život

Vest da se glumica Šanen Doerti razvodi od supruga Kurta Isvarijenka nakon 11 godina braka obišla je svet.

Za bračni krah saznalo se nakon što je nedavno proslavila 52. rođendan, a u dokumentima do kojih je došao TMZ, navedeno je da ona i suprug nisu zajedno od januara ove godine.

"Razvod je poslednje što je Šanen želela. Nažalost, nije imala druge opcije", rekla je njena predstavnica Lesli Sloan.

Njena agentkinja je novinarima TMZ-a preporučila da se obrate Kurtovoj agentkinji Kolijer Grim jer je ona "intimno uključena" u situaciju. Drugi izvor blizak glumici je otkrio da glumici nije dobro zdravstveno i dodao da je ovaj razvod daleko od prijateljskog, nazvavši ga vrlo ogorčenim.

U dokumentima je navedeno i da je Šanen tražila alimentaciju, ali da Kurt to ne želi da joj da.

Iako je glumica u ranijem intervjuu za People iz 2019. rekla da je nju i supruga njena borba s rakom zbližila, neki njegovi potezi svedoče da to baš i nije slučaj. "Rak nas je učvrstio. Kurt i ja sad mnogo dublje cenimo jedno drugo", rekla je ona tad.

Međutim, poznato je da je njen suprug još 2016. tužio njen bivši menadžerski tim jer su mu "uništili seksualni život". U tužbi je navedeno da su oni dozvolili da joj istekne polisa osiguranja, što je uzrokovalo zastoje u njenom lečenju. Tad je tužbu podnela i glumica, a sve se završilo nagodbom u kojoj je ona dobila 15 miliona dolara.

Inače, Šanen je ovo treći brak, a ljubavni život pre Kurta bio joj je poprilično turbulentan.

Podsetimo, Šanen je svetsku slavu stekla sa samo 19 godina glumeći svima omiljenu Brendu Volš u seriji "Beverly Hills 90210", no ubrzo su krenule i priče o njenoj nezgodnoj naravi, pa je rano stekla i reputaciju zločeste devojke Holivuda.

Imala je niz ljubavnih veza s kolegama glumcima poput Džada Nelsona, Džulijana Mekmehona, Roba Vajsa i svog partnera iz "Beverly Hillsa", Luka Perija, koji je glumio legendarnog Dilana.

Početkom 1993. bila je kratko verena s naslednikom Max Factora, Dinom Džejom Faktorom, ali ljubav je bila kratkog veka, a završilo se jako ružno - zabranom prilaska koju je zatražio Din tvrdeći da mu je glumica pretila da će ga upucati.

"Bilo mi je dosta verbalnih napada i zaključao sam se u kupatilu. U jednom trenutku je počela da mi preti da će me upucati, a znao sam da ima napunjen pištolj. Kad sam čuo da se pomerila, požurio sam da pobegnem na zadnja vrata", ispričao je on za People.

Tvrdio je i da je jednom pokušala da ga pregazi automobilom, dok je drugi put komadom drveta razbila prozor na njegovoj kući, a navodno mu je rekla i da će platiti nekome da ga prebije.

U oktobru iste godine Šanen se udala za Ešlija Hamiltona, sina glumca Džordža Hamiltona, nakon samo dve nedelje veze, a završilo se gotovo jednako brzo kao što je i počelo. Brak im je trajao jedva pola godine, razveli su se u aprilu 1994. godine, nakon što je Ešli optužio Šanen da mu je pretila.

Njena portparolka je tad navela zvanični razlog razvoda - nepomirljive razlike, a zanimljivo je da je i tad rečeno da glumica "žali zbog razvoda, ali da oseća da joj je to jedina opcija".

U sledeći brak je stupila 2002. godine, kad se udala za Rika Salomona, američkog profesionalnog igrača pokera, javnosti najpoznatijeg po snimku seksa s Paris Hilton, koji je inače bio u braku i s Pamelom Anderson.

Ni s njim nije izdržala godinu dana, brak im je poništen nakon devet meseci.

"Nisam najbolje birala muškarce, ali nešto kod Rika je za mene bilo neverovatno. Nikad me niko nije toliko zasmejavao. Bila sam ludo zaljubljena. Bio je to jako težak brak, a kad se završio, srce mi je bilo slomljeno", ispričala je u jednom intervjuu.

Trećeg supruga, Kurta Isvarijenka, upoznala je 2008, dok je on bio u braku s drugom glumicom, Terin Bend, ali ubrzo se razveo i započeo vezu sa Šanen. Zaprosio ju je tri godine kasnije, a venčali su se u oktobru 2011. na intimnoj ceremoniji u Malibuu.

Četiri godine su uživali u bračnoj sreći, a onda su stigle teške vesti, Šanen je dijagnostikovan rak dojke. Nakon što se podvrgnula lečenju, bolest je otišla u remisiju, ali vratila se u februaru 2020. godine.

Kurt je bio velika podrška svojoj uskoro bivšoj supruzi, a ona nije krila koliko ga voli i ceni.

"Moje srećno mesto postalo je mnogo srećnije kad je stigao moj najbolji prijatelj. Ne mogu biti zaljubljenija u ovog čoveka. On me razume. Ja razumem njega. Dosade nikad nema. Nastavlja da me fascinira svojim talentom, humorom i inteligencijom. Njegova ljubav i podrška me neprestano podiže. Ukratko, jako sam prokleto srećna", napisala je jednom prilikom na Instagramu.

Samo tri godine kasnije, svet je iznenadila vest o njihovom razvodu, a umesto dosadašnjih hvalospeva, glumica je objavila simboličnu poruku.

"Jedini ljudi koji zaslužuju da budu u tvom životu su oni koji se prema tebi odnose s ljubaznošću i totalnim poštovanjem", napisala je na Instagramu.

