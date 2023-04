POSLE DUGE IZOLACIJE, SLAVNI GLUMAC KONAČNO IZAŠAO MEĐU LJUDE! Evo GDE se zaputio i KO mu je pravio društvo (FOTO)

Glumačka legenda Džek Nikolson posle dužeg vremena pojavio se u javnosti na košarkaškoj utakmici. Po rečima prisutnih, zvezda filmova "Isijavanje" i "Let iznad kukavičjeg gnezda" po rečima prisutnih bio je srećan što gleda Lejkerse i što ima priliku da uživa u trenutku.

Džek Nikoslon koji se penzionisao poslednji put je viđen u oktobru 2021. godine sa sinom Rojem, takođe na utakmici Lejkersa.

Glumac je 22. aprila proslavio 86. rođendan, kako je objasnio njegov blizak prijatelj, najviše voli da vreme provdi kod kuće. "Njegov dom je njegov dvorac", rekao je prijatelj i prošle godine razuverio ljude da se Nikolson oseća loše i da je to razlog zašto se ne pojavljuje u javnosti.

"U kontaktu je sa porodicom, naročito sa sinom Rojem. Ponosan je na njega. Odustao je od druženja i eksponiranja u javnosti", rekao je prijatelj.

Džek Nikolson je u filmskom svetu bio aktivan od 1958. sve do 2010. godine kada je snimio svoj poslednji film "How Do You Know". Nominovan je 12 puta za Oskara što ga čini glumcem sa najvećim brojem nominacija u istoriji za ovu prestižnu nagradu. Nagrađen je tri puta za životno delo od Kennedy Center Honoree, AFI Life Achievemnt Award i Zlatnog globusa.

