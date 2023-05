ČARLS NA KRUNISANJU MORA DA ISPOŠTUJE BIZARNU TRADICIJU: Ovo je prva stvar koja ga čeka na istorijskoj ceremoniji

Još samo nekoliko sata Veliku Britaniju deli od istorijskog događaja, krunisanje kralja Čarlsa u Londonu, u sklopu koje će biti održana svečana ceremonija koja će uključivati niz protokola, a jedan od bizarnijih je onaj o kom je detalje otkrio kraljevski biograf Hugo Viktors.

Kralj će biti pomazan svetim uljem i primiće kuglu, prsten i žezlo, i to pre nego što bude blagosloven tokom istorijske službe. Tada će položiti zakletvu da će održavati i nepovredivo čuvati naselje Engleske crkve, i doktrinu, bogoslužje, disciplinu i vladu iste, prema zakonu uspostavljenom u Engleskoj. Svaki od tih elementa ceremonije imaće svoj značaj, koliko god drevan bio.

A jedna od neobičnijih i bizarnijih tradicija uključivaće posmatrače koji će proveravati da se neko ne bi lažno predstavio kao Čarls dok ulazi u opatiju.

"Kralj će stići u 10.53 ujutro - biće to sedmominutna povorka, ne toliko duga kao što je bila kraljičina povorka unutar opatije. Prva stvar koja će odviti prepoznavanje, kako bi se svi uverili da pred njima stoji pravi čovek. Taj običaj očito seže jako daleko u prošlost, ali danas znamo da imamo pravog čoveka i to je prilično šarmantno", pojasnio je Hugo za The Mirror.

Na krunisanju pokojne kraljice Elizabete 1953. godine, na ceremoniji u Vestminsterskoj opatiji okupilo se oko osam hiljada ljudi, dok se očekuje da će ih na Čarlsovoj biti dve tisuće. A budući da će krunisanje biti jedan od najvećih kraljevskih događaja u poslednjih 70 godina, očekuje se da će gotovo svi članovi kraljevske porodice biti prisutni kako bi tome svedočili.

