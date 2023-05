NAKON GODINU DANA OTKRIVEN UZROK SMRTI ČUVENOG GLUMCA: Posle raznih nagađanja, konačno se zna ISTINA

Rej Liota umro je u maju prošle godine. Uzrok njegove smrti tek sada je saopšten. Posle brojnih nagađanja zna se istina. TMZ je dobio na uvidu dokumentta iz Dominikanske Republike gde je preminuo čuveni glumac.

Liota je u Dominikanskoj Republici snimao film "Dangerous Waters". U dokumentima o kojima piše TMZ navedeno je glumac umro prirodnom srmću.

Glumac je preminuo zbog akutnog srčanog zastoja i respiratornih problema. Osim toga, Liota je imao i plućni edem, odnosno tečnost u plućima. TMZ navodi da se Rej borio s aterosklerozom, stanjem kada arterije postaju zadebljane zbog nakupljanja plaka.

Poznat po ulozi Henrija Hila u Skorsezeovom filmu "Dobri momci" ("Goodfellas") Rej Liota umro je u 67. godini. Radio je dosta neposredno pre smrti, glumeći u "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" i "No Sudden Move".

