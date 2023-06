BILA ZVEZDA 80-TIH, FATALNA LEPOTICA BIVŠE JUGE, A ONDA JE UMRLA MLADA U TEŠKIM MUKAMA: Surova sudbina čuvene princeze sa Dedinja

Mirjana Mijatović bila je zvezda rok grupe, "princeza sa Dedinja", parti manijak i ćerka istaknutog jugoslovenskog političara. Njen život je zvučao obećavajuće, slavno i idilično, ali nažalost Mira, kao ni mnogi poznati umetnici njene generacije 80-tih nije mogla da se odupre drogi.

Naime, ova mlada devojka koja je imala još mnogo toga da pruži, tragično je skončala, na pragu svoje 30. godine, sama, u bednim uslovima.

Otac joj je bio jugoslovenski političar Cvijetin Mijatović, drugi predsednik Predsedništva SFRJ posle Tita, zbog čega je njena privatnost od sredine 80-ih godina držana u strogoj tajnosti. Rođena je u Ljubljani 1961. godine, a njena majka, glumica Sibina Mijatović poginula je u saobraćajnoj nezgodi kada je Mira imala samo 9 godina.

Nakon što je Sibina tragično izgubila život, Mirin otac, Cvijetin, oženio se glumicom Mirom Stupicom.

Kada je njen otac izabran za funkciju predsednika Predsedništva SFRJ njihova porodica je živela u vili na Dedinju, zbog čega su je zvali „Princezom od Dedinja“, u kojoj su Mira i njena mlađa sestra Maja često pravile žurke. Imale su veliko društvo koje su činile sve najpoznatije gradske face i imena beogradske muzičke scene 80-ih godina.

1981. godine Mira Mijatović je sa Bojanom Pečarom osnovala bend VIA Talas, sa kojim je 1983. godine snimila album „Perfektan dan za banana ribe“, a najpoznatija pesma sa albuma bila je numera „Sama“ koja je postala nacionalni hit. Međutim, grupa se vrlo brzo raspala, a Mira je nastavila da živi brzim i burnim životom. U čuvenom prestoničkom klubu „Akademija“ bila je stalni gost.

foto: Pritnscreen

"Miru pamtim kao devojku sa izuzetnim osmehom i mnogo energije. Po obliku glave i po frizuri me je podsećala na Avu Gardner. Znam je iz zdrave faze. Kad je pala na droge, izbegavala je da dolazi. Čuli smo se telefonom. Nije smela da me gleda u oči. Maja je bila nepredvidiva devojka. Mira je bila mirnija. Možda je to njihovo ponašanje bilo programsko, da bi se revanširale ocu. Ne mogu to da tvrdim. Deca 80-ih su programski bila navučena na drogu“, ispričao je svojevremeno Petar Peca Popović, poznati novinar i rok kritičar, za portal Presstiž.rs.

Mira je preminula u Beogradu u svojoj 30. godini od prekomerne doze heroina.

Da zla kob ove porodice bude još veća, njena sestra Maja umrla je iste godine u razmaku od svega nekoliko meseci."One su bile radoznale gradske devojke koje su živele 26 sati dnevno. To je bio problem. Kad je bila bolesna, Mira je izbegavala da se javlja, jer ju je bilo sramota. Ne smem da pomislim kako izgleda taj prelaz od devojke oko koje se vrti ceo svet do devojke koje svi izbegavaju.

foto: Pritnscreen

Strašna je pomisao da je uvek morala da ima određenu količinu novca kod sebe da bi kupila drogu. Mislim da ju je pre Maja navukla nego obratno. Maja je bila radoznalija, drčnija. Taj segment su krile od mene jer ih je bilo sramota. Bile su lepo vaspitane i bilo ih je sramota da im vidite slabost.

Pobegle su od nas da ne bismo videli kako se urušavaju. Kad je Mira umrla niko nije znao. Saznali smo kasnije, a mnogo kasnije smo saznali da je umrla i Maja. To je bila državna bruka. Da dozvoliš da umru obe ćerke predsednika države", pričao je Popović.

Dve godine nakon smrti svojih ćerki, preminuo je i Cvijetin Mijatović, ostavivši svoju suprugu Miru Stupicu.

U beogradskim muzičkim krugovima dugo se pričalo da su mnogi detalji Mirinog života prikrivani od javnosti, prećutkivani, a njenih fotografija na internetu gotovo da i nema.

(Kurir.rs/Naj žena)

Bonus video:

00:32 Hapšenje droga