KAKAV BLAM! Megan Markl uhvaćena u PREVARI DECENIJE! Sve je bila jedna velika LAŽ I OBMANA! Isplivali svi detalji!

Megan Markl optužena je za lažiranje nekoliko intervjua za svoj potkast "Archetypes", barem prema tvrdnjama izvora iz industrije. Oni navode da je vojvotkinja od Saseksa imala nekoliko članova svog osoblja koji su vodili intervjue s njenim gostima pre nego što je uopšte zvuk njenog glasa montiran u poslednjim epizodama potkasta.

Optužbe su se pojavile samo nekoliko dana nakon što je otkriveno da je ugovor Saseksovih sa Spotifajem vredan 20 miliona dolara raskinut "uzajamnim dogovorom", izvestio je Podnews, koji se bavi potkastima.

Prema Daily Mailu, "više izvora" je tvrdilo da su "neke intervjue u emisiji odradili drugi radnici, a audio 41-godišnje Megan je naknadno montiran", iako Podnews nije istakao nijednu konkretnu epizodu gde se ovo moglo primeniti.

U svom potkastu koji se sastojao od 12 epizoda ugostila je niz istaknutih gostiju, uključujući Maraju Keri, Serenu Vilijams i Majndi Kaling, od kojih je samo potonja zapravo podelila sliku sebe kako je intervjuiše vojvotkinja. Međutim, iako je Megan možda intervjuisala nekoliko vrlo istaknutih gostiju za popularnu emisiju, ovo nije prvi put da su postavljena pitanja o njenom doprinosu procesu intervjuisanja drugih ljudi koji su se pojavili u "Archetypesu".

U avgustu prošle godine, jedna od gošći potkasta, Alison Jerou, novinarka iz Njujorka, otkrila je da zapravo nije razgovarala s Megan kada je bila intervjuisana za emisiju, već s članom njene producentske kuće.

Alison, koja se pojavila u epizodi emisije pod nazivom "To ‘B‘ or not to ‘B‘?" u kojem je "istraživala poreklo i pošast engleske reči "b***h", otkrila je u objavi na društvenim mrežama, nedugo nakon što je njen intervju snimljen, da se razgovor zapravo odvijao s audioproducentkinjom Farom Safarfi.

Uz svoju fotografiju ispred znaka za Gimlet, kompaniju za audio produkciju, Alison se zahvaljuje Fari što je tako "izvrsna novinarka".

Prošle nedelje su Spotifaj i kompanija za audioprodukciju Saseksovih, Archewell Audio, objavili zajedničku izjavu o odluci da ne produže Meganin potkast za drugu sezonu, rekavši da su se "međusobno dogovorili da se raziđu".

Podsetimo, Megan i Hari su navodno potpisali ugovor vredan 20 miliona dolara sa Spotifajjem za projekat krajem 2020, ali oni bliski striming gigantu tvrdili su da kraljevski par nije zadovoljio po pitanju produktivnosti koja je potrebna za primanje pune isplate, izvestio je Wall Street Journal.

Odluka o ukidanju vojvotkinjinog potkasta usmerenog prema ženskoj publici usledila je nakon izveštaja da je Spotifaj bio uključen u rasprave o nastavku emitovanja emisije, ali smatra se da su ti razgovori zapeli.

WME, agencija za talente koja je nedavno potpisala ugovor s Megan, izjavila je za Wall Street Journal da je "tim koji stoji iza Archetypesa i dalje ponosan na potkast koji su kreirali na Spotifaju" te naglasili da "Megan nastavlja da razvija više sadržaja za publiku Archetypesa na drugoj platformi".

Međutim, dan nakon što je objavljena vest o Meganinom i Harijevom prekidu ugovora sa Spotifajem, Bil Sajmons, menadžer inovacija i monetizacije popularnog Spotifaja, u svojoj epizodi je nazvao Saseksove "je***** prevarantima".

Bil, sportski novinar koji je osnovao potkast mrežu "The Ringer" i prodao je Spotifaju 2020. za 200 miliona dolara, obrušio se na princa Harija, rekavši da se sastao s kraljevskom porodicom putem Zooma, a na sastanku je, kaže, pokušao da "pomogne s idejom za potkast".

Bil je dugo bio kritičan prema Hariju, rekavši prošlog januara da je "neprijatno" biti povezan s istom audio kompanijom koja je emitovala potkast Saseksovih.

- Lansirajte tog tipa na sunce - rekao je, prenosi sportska veb stranica The Big Lead.

- Umara me. Šta on donosi na sto? Samo cvili i stalno daje intervjue. Koga briga za njega? Koga briga za njegov život? - dodao je Sajmons i naglasio da Hari "nije bio ni najdraži sin".

- Živite u je***** Montesitu i samo prodajete dokumentarce i potkaste i nikoga nije briga šta imate da kažete o bilo čemu, osim ako ne govorite o kraljevskoj porodici i samo se žalite na njih - zaključio je.

Inače, Spotifaj je najavio da će otpustiti oko 200 zaposlenih, oko dva odsto njihove radne snage, koji rade unutar njihovih potkast timova. Razlog su navodno poteškoće u stvaranju profitabilnih potkasta, uprkos njihovoj popularnosti među slušaocima.

Međutim, pretpostavlja se da je Megan nestrpljiva da nastavi da snima svoj potkast i navodno traži "novi dom" za njega.

Priča se da majka dvoje dece takođe radi na nekoliko drugih projekata, a kruže glasine da je spremna da oživi svoju internet stranicu za velnes i lajfstajl "The Tig", dok se poslednjih dana takođe pisalo da bi Megan uskoro mogla da postane najnovije lice modne i kozmetičke marke Dior.

