BILI SU OSUĐENI NA PROPAST OD POČETKA! Kameron otkrio "Ahilovu petu" podmornice i šta je sve dovelo do strašne implozije (VIDEO)

Američki reditelj Džejms Kameron, režiser filma Titanik, rekao je da podmornica Titan imala "tri potencijalne tačke kvara" i ukazao da je njena "Ahilova peta" bila cilindar od ugljeničnih vlakana.

Prema njegovim rečima, podmornica je razbijena na "veoma male komade" nakon što je Titan implodirao zbog ogromnog pritiska vode. Sistem upozorenja se verovatno oglasio i posada je pokušala da se popne u tom trenutku, dodao je iskusni istraživač mora koji je do sada 33 puta zaranjao do olupine "Titanika".

Nakon sumornih vesti da je svih pet članova posade stradalo tokom misije, Kameron je u nekoliko intervjua kritikovao dizajn podmornice zbog odstupanja od dokazanih tehnika u korist eksperimentalnih metoda, prenosi Daily Mail.

- Postoje tri potencijalne tačke neuspeha i nadamo se da će istraga pokazati šta se tačno dogodilo - rekao je Kameron za "Dobro jutro Ameriko".

- Glavni prozor na prednjoj strani bio je akrilni okvir za prikaz. Rečeno mi je da je namenjen za manje dubine nego što su oni ronili, što je jedna strana. Takođe imali su dve staklene sfere na podmornici, male staklene sfere za plutanje, što je loša ideja - dodao je Kameron.

On nije pojasnio svoju izjavu o "staklenim sferama", ali je rekao da je trup od karbonskih vlakana "najslabija karika".

- Ako bih morao da se kladim na ono što će biti problem na kraju, Ahilova peta podmornice je kompozitni cilindar koji je bio glavni trup u kome su putnici bili smešteni. Na krajevima su bile dva titanijumska otvora. Na morskom dnu su relativno netaknuta. Ali taj kompozitni cilindar od ugljeničnih vlakana je sada u veoma malim komadima. Sve je zabijeno u jednu od hemisfera. Prilično je jasno da je tu došlo do problema - rekao je Kameron.

Karbonska vlakna su sklona raslojavanju, procesu u kojem se materijal lomi u slojeve dok je pod pritiskom, prenosi Daily Mail.

- Morate da imate trup, trup pod pritiskom, napravljen od materijala kao što su čelika ili titanijum, koji su dokazani. Ova podmornica je imala senzore na unutrašnjoj strani trupa da ih upozori kada počne da puca. Ako je to vaša ideja bezbednosti, onda to radite pogrešno. I verovatno su imali upozorenje da je njihov trup počeo da se raspada i da je počeo da puca - rekao je Kameron.

Kameron je uspešno stigao do najdublje poznate tačke na Zemlji, Marijanskog rova u Tihom okeanu, 2012. koristeći podmornicu Dipsi Čelindžer.

To je bio tek četvrti put da je uspešno obavljeno spuštanje do morskog dna Tihog okeana i prvi put da se čovek spustio na dno i nazad od 1960. godine.

Zaron je usledio nakon sedam godina planiranja i projektovanja za izgradnju specijalizovane podmornice koja je mogla da izdrži ogroman pritisak na dnu okeana.

Kompanija "OušnGejt" upozoravana i ranije

Kompanije "OušnGejt" nije se oglašavala povodom bezbednosnih problema koji su mogli da dovedu do nesreće.

Bivši direktor u kompaniji Dejvid Lokridž upozoravao je da je potrebno sprovesti još testiranja i da bi putnici mogli da budu u opasnosti kada se nađu na "ekstremnim dubinama".

Lokridž je u izveštaju iz 2018. godine naveo da je zabrinut zbog odluke kompanije da se osloni na osetljivi akustični monitoring kako bi utvrdila nedostatke podmornice kada je pod pritiskom, umesto da uradi kompletan skener podmornice. Tvrdio je da mu je rečeno da oprema za takvu vrstu provere ne postoji.

OušnGejt je tada tužio bivšeg radnika jer je prekršio dogovor o poverljivosti informacija, a Lokridž je podneo kontratužbu tvrdeći da je nepravedno otpušten jer je postavljao pitanja o bezbednosti i testiranju. Sudski proces je završen nagodbom posle nekoliko meseci.

Titan je, prema navodima kompanije, napravljen tako da može da zaroni 4.000 metara u dubinu, gde se nalazi olupina Titanika. Lokridž, međutim, tvrdi da je sertifikovana samo za zaron do 1.300 metara i da kompanija nije platila proizvođaču da napravi podmornicu sertifikovanu za 4.000 metara.

Kompanija je, međutim, tvrdila da Lokridž nije inženjer i da nije bio zadužen za inženjerske poslove oko Titana. Otpušten je pošto je odbio da prihvati uveravanja glavnog inženjera kompanije da je akustično testiranje bolje za otkrivanje nedostataka nego što bi to bio skener, tvrdi OušnGejt.

Putnici "Titana" poginuli u "katastrofalnoj imploziji"

Podsećamo, u četvrtak je Američka obalska straža saopštila da je petoro putnika "Titana" poginulo u "katastrofalnoj imploziji", čime je okončana velika potraga za podmornicom izgubljenom tokom ekspedicije do slavne olupine "Titanika".

Uzrok implozije još je nepoznat, ali stručnjaci kažu da je malo slabljenje spoljnog trupa podmornice dovoljno da se dogodi katastrofa. Naime, što dublje zaranjate, to više vode imate iznad sebe koja onda vrši pritisak na vas.

Here’s an example of what the implosion of the Titan submersible would have looked like. Potentially even more violent given the depths of the mission. #Titan #Titanic #OceanGate #implosion #submarine #submarinemissing pic.twitter.com/1hZTjlxOMg