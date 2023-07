DŽORDAN BRUTALNO ISKREN O VEZI SVOG SINA SA BIVŠOM PIPENOVOM ŽENOM: 16 godina je starija i jada se da je istraumirana zbog ovoga!

Veza Larse Pipen i Markusa Džordana ne prestaje da intrigira javnost, a sada je sud o tome rekao i Majkl Džordan.

Njegova reakcija o partnerki svog sina podigla je veliku buru. Sasvim očekivano s obzirom na to da se radi o pravoj sapunici.

foto: EPA/Julien de Rosa

Larsa Pipen bila je godinama, od 1997. do 2021. u braku sa NBA legendom Skotijem Pipenom koji je bio saigrač legendarnom Majklu Džordanu u Čikago bulsima. U pričama o vezi kontroverzne brinete i Markusa Džordana mnogi ističu razliku u godinama između njih - Larsa je 16 godina starija od sina slavnog košarkaša. Ali to je zaista sitnica. Za nju se vezuju brojni skandali pa je možda i to doprinelo ovakvoj reakciji.

foto: Profimedia

Kada su nedavno pitali Majkla Džordana odobrava li vezu svog sina sa Larsom Pipen (48), rekao je: "NE". Te reči imale su baš snažan odjek. Kratko i jasno je rečeno. Ovakav odgovor gori je od bilo kog objašnjenja.

Larsa i Markus pričali su o tome u podkastu: "Separation Anxiety". "Mislio si da je to smešno?", pitala ga je, a on je rekao: "Nije tačno, nema ničeg smešnog u tome".

foto: Profimedia

"Verovatno je sve ovo neprijatno za mog bivšeg i tvog oca jer oni imaju svoj odnos ili šta god to bilo. Ja nisam bila deo toga, a ni ti nisi bio deo toga, mislim da je ovo njiima verovatno čudno. O moj Bože, doživela sam traumu", poručila je Larsa Pipen, piše marca.com.

Kada se prošle godine saznalo za vezu Larse Pipen i Markusa Džordana, mnogi su prognozirali da će ta romansa kratko potrajati. Ali desio se drugačiji scenario.

foto: Printskrin/Instagram

Početak veze Larse Pipen (48) i Markusa Džordana koji je rođen skoro 17 godina posle nje, obeležila je šokantna priča. Magazin "Ju-es vikli" pisao je da je ona pre nego što je očarala svog dečka flertovala sa njegovim ocem, slavnim košarkašem Majklom Džordanom, ali se moglo čuti i da je zapravo čuveni sportista, koji je u braku sa Ivet Prijeto, zavodio poznatu brinetu. Džordan je trenutno u Italiji gde letuje sa suprugom.

Pojavljivanje Larse i Markusa u poznatom njujorškom kafiću bilo je potvrda nagađanja da su njih dvoje u vezi. Viđali smo ih kasnije zaljubljene, zagrljene, kao pravi ljubavni par. Ona je poručila da se ludo vole i da su godine samo broj.

foto: Printskrin/Instagram

Markus koji je važio za poznatog i poželjnog neženju, ostavlja utisak "ludo" zaljubljenog muškarca, a mnogi se pitaju da li će Larsa pronaći pored njega sreću koja joj je nedostajala u braku sa čuvenim košarkašem Skotijem Pipenom.

foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Ona je demantovala glasine da je varala bivšeg muža, a u žiži je bila i zbog kratotrajne i kontroverzne veze sa 22 godine mlađim košarkašem Malikom Bizlijem koji je zbog nje suprugu i dete izbacio iz kuće što je bio više nego sramotan i apsolutno nedopustiv čin.

(Kurir.rs/BlicŽena)

