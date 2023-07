REKLA SAM MU DA NIJE NORMALAN! Denis Rodman pokazao ljubav svojoj 30 godina mlađoj devojci na NEOBIČAN način, a mnogi su ŠOKIRANI

Bivši američki košarkaš Denis Rodman (62) ljubav prema svojoj devojci je odlučio da pokaže na neobičan način pa je napravio vrlo realističnu tetovažu njenog lica na obrazu.

foto: AP

Košarkaš s uspešnom karijerom u nekoliko NBA timova dodao je tako lice reperke Jela Jele (Yella Yelle) (31) dodao u svoju poveću kolekciju tetovaža, a ona je bila oduševljena.

U videu koji je na svojim društvenim mrežama podelio slavni tatu majstor Van Džonson, reperka se veselo smejala i proučavala tetovažu.

- Nisam ništa posebno radio danas. Krio sam se od vrućine i na lice žive legende tetovirao njegovu devojku - napisao je Džonson uz video.

- Zašto ne? - kratko je pak napisao Rodman na svom Instagram profilu.

Yella je za TMZ otkrila da tetovaža nije bila njena ideja, štaviše, rekla je Denisu da "nije normalan".

- Rekla sam da to ne radi. Pitala sam je li siguran - rekla je reperka i dodala da je košarkaš hteo da tetovaža bude još veća, prenosi 24sata.hr.

foto: Printscreen/Instagram

Rodman je poznat kao vrlo ekscentrična ličnost, pa tako mnogi smatraju da ovo nije ni približno najluđa stvar koju je uradio. Na mrežama su mnogi pisali da su šokirani ovom tetovažom, ali bilo je i onih kojima se svidela.

Inače, košarkaš je svojevremeno tvrdio da je spavao s više od 2000 žena, među kojima su se našle Karmen Elektra i "kraljica popa" Madona.

foto: Profimedia

- Madona me jednom nazvala iz Njujorka i rekla mi je da "gori" i da odmah dođem. Ja sam se u to vreme kockao u Las Vegasu. Nudila mi je 20 miliona dolara ako zatrudni, tačnije ako se dete rodi. Poslala je avion po mene, otišao sam do njene kuće, obavio što sam morao i vratio se u Las Vegas da nastavim da igram - ispričao je Rodman u jednom radio intervjuu.

(Kurir.rs)

