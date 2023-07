PRETUKAO ME JER JE HTEO DA SAZNA KAKAV JE OSEĆAJ TUĆI ŽENU: Omiljeni glumac iz hit serije bio SUPRUG IZ PAKLA, a kolege TERORISAO

Glumac Patrik Dempsi pojavio se juče u Njujorku na otvaranju butika prestižnog brenda satova. Bila je na tom događaju i glumica Aleksandra Dadrio kao i njihov kolega Kiran Kalkin, inače brat Makolija Kalkina. Dempsi je pre više godina bio u centru pažnje zbog uloge Dereka Šeparda u kutlnoj seriji "Uvod u anatomiju". Nakon ogromnog uspeha koje mu je donela ova rola javnost je saznala brojne mračne tajne o njemu. On je u međuvremenu nastavio sa karijerom i veoma je aktivan na društvenim mrežama.

foto: Profimedia

Namejan i elegantan Patrik Dempsi pojavio se na svečanom događaju. Delio je autograme obožavaocima i sve je izgledalo u redu. Ali je priča o njemu daleko od toga. Mračni detalji o njemu se ne zaboravljaju niti smeju da se gube iz vida kada se govori o njemu.

foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Dok smo bili na setu njegovog filma "Can't Buy Me Love", pretukao me je jer je, kako je rekao, hteo da sazna kakav je osećaj pretući ženu. Bolujem sad od artritisa u ruci na kojoj mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta", navela je Roki Parker o bivšem suprugu Patriku Dempsiju u sudskim dokumentima koje je podnela tokom njihove brakorazvodne parnice 1994. godine.

foto: Profimedia

Roki Parker bila je u braku sa Dempsijem od 1987. do 1994. godine. Tek više godina kasnije saznali su se detalji njihovog razvoda i njene optužbe za nasilje u porodici koju je povukla u jednom momentu. "Redovno sam odlazila kod psihijatra dok sam bila u braku i pila sam antidepresive i druge lekove kako bih mogla da funkcionišem", izjavila je Roki, koja je preminula 2014. u 74. godini od raka pluća i grla.

Bridget Jones star Patrick Dempsey 'attacked' late ex-wife Rocky Parker on film set https://t.co/hg8SsFocFQ pic.twitter.com/k5Div1GuE7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2016

Pre dve godine Dempsija su optuživali za neprimereno ponašanje prema kolegama tokom snimanja serije "Uvod u anatomiju" koja je počela da se prikazuje 2005. i još se emituje. O tome je u knjizi "The Inside Story Of Grey's Anatomy" pisala Linet Rajs, a u ovom delu je izvršni producent Džejms D. Periot objasnio da su "kadrovska pitanja" na kraju dovela do odluke da Dempsijev lik bude ubijen 2015. tokom 11. sezone TV priče.

foto: Profimedia

"To ni na koji način nije bilo dobro. Terorisao je ekipu, pojedini članovi glumačke postavke imali su razne traume zbog toga", rekao je Periot koji je bio jedan od preko 80 izvora u knjizi.

Došlo je do sukobe između Dempsija i autorke serije Šonde Rajm kao i između njega i glavne junakinje Elen Pompeo (Meredit Grej) koja se ljutila što glumac ne radi dovoljno.

foto: Printscreen

"Deset meseci, 15 sati dnevno... Nikada ne znate svoj raspored, pa vas dete pita: "Šta radiš u ponedeljak?", a ti kažeš: "Ne znam", jer ne znam svoj raspored. Raditi to 11 godina je izazov", rekao je Patrik.

foto: Profimedia

Rajm je na kraju postavila ultimatimu: ili ona ili Dempsi. I pored toga razmišljali su da ga zadrže zbog značaja njegove uloge u seriji "Uvod u anatomiju". Opcija je bila da on snima u Vašingtonu, odvojeno od ostatka ekipe, ali se shvatilo da bi njegov povratak bio pretežak za ostale glumce pa se od toga odustalo.

Patrik Dempsi je od 1999. u braku sa šminkerkom Džilijan Fink sa kojom ima troje dece. Ima 57 godina. Na Instagramu ga prati 6.6 miliona ljudi.

