RASEL KROU NEPREPOZNATLJIV! Glumac uživa na odmoru sa 28 godina mlađom devojkom, a svi su ŠOKIRANI i komentarišu samo jednu stvar

Holivudska zvezda i oskarovac Rasel Krou jedno je od omiljenih lica u svetu filma, a u poslednje vreme nije u najboljoj formi. Njegovi obožavaoci su se zaprepastili kada su videli koliko se ugojio, ali čini se da Krou uspeva da ne mari za negativne komentare.

Glumac je proteklih dana snimljen na odmoru u Veneciji. Fotografi su ga slikali dok se sa svojom 31-godišnjom devojkom Britni Terio ukrcavao na vodeni taksi i njegovi fanovi su bili iznenađeni kako danas izgleda Rasel.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ljubav na prvi pogled?

Rasel je nakon razvoda od supruge Danijele Spenser počeo da se goji i "skuplja" kilograme viška i prema pisanju stranih medija imao je gotovo 150 kilograma, ali sve se promenilo kada je upoznao Britni.

Zbog nje je uspeo da skine 24 kilograma i vrati veru u život. Neko vreme su kružile glasine da su se venčali u tajnosti, ali oni se o tome nisu oglasili, a detalje svog privatnog života uglavnom vešto čuvaju za sebe.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Razmišlja o završetku karijere

Rasel Krou nedavno je potvrdio da se neće naći u nastavku kultnog filma "Gladijator 2", a sve je iznenadio izjavom i da razmišlja o povlačenju iz sveta glume.

Glumac je istakao da mu je dosadilo da dobija ista pitanja o filmu u kojem se čak neće ni naći.

- Trebalo bi da me plate za sva pitanja koja dobijam u vezi filma u kojem čak ni ne učestvujem - rekao je on, pa dodao:

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

- To nema veze sa mnom. To je svet u kojem sam mrtav, šest metara ispod zemlje. Moram samo da priznam da mi prija mrvica ljubomore koju osećam, podseća me na period kad sam bio mlađi i šta je to značilo za mene.

Podsećamo, Rasel Krou je najveću slavu postigao ulogom u filmu Gladijator iz 2000. godine, a za nju je dobio i Oskara. Poznat je po brojnim filmovima kao što su "Man of Steel", "A Beautiful Mind", "Robin Hood", "Les Miserables" i drugi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:45 GOJAZNOST NIJE SAMO ESTETSKI I ZDRAVSTVENI, VEĆ I POLITIČKI PROBLEM Sagovornici Kurira o bolesti koju ima više od polovine Srba