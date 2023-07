FATALNOJ SRPKINJI KOJA JE PREDVIDELA SVOJU SMRT NIJE ODOLEO NI DE NIRO: Kad je njega upoznala, odmah je znala šta će joj uraditi

Milja Vujanović bila je jedna od najboljih astrološkinja bivše Jugoslavije. Na Balkanu je otvorila prvi Astro centar i postala stručnjak za zvezdanu magiju. Ali njena životna priča može da posluži kao scenario za akcioni film.

Stekla je diplome svetski priznatih astroloških škola, bila je i član američke federacije astrologa, a početkom 90-ih bavila se globalnom sudbinom planete i sveta.

Uspela je da predoseti i svoju tragičnu sudbinu. Naime, Milja je upoznala Obrada Zejaka u svom Astro centru.

"On je došao u njen centar na analizu dlanova i delovao joj je vrlo mračno i čudno. Ona je prijateljima rekla: 'Ovaj kao da je došao da me ubije'. Tako ga je procenila, takav je bio taj prvi osećaj", počela je svoju ispovest Maša Vujanović, Miljina ćerka.

Potom su Milja i Obrad stupili u vezu, a posle jedne svađe, 2000. godine, pucao je u nju. Odmah nakon tragedije prijavio se za pokušaj ubistva.

"On je rekao: 'Sad će Obrad pucati u Milju!'. Zamislite, pričate o sebi u trećem licu, znači niste vi svoji više, to nije normalno stanje. I onda je pucao u Milju i rekao mom bratu: 'Ubio sam ti majku.' Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao da se prijavi u policiju. Ubrzo je stigla Hitna pomoć, bez nosila. Ne shvatam kako su mogli da dođu bez nosila nekome ko je ranjen u kičmu. To je nedopustivo, niko za to nikad nije odgovarao", kaže Maša, prenosi Story.hr.

Naglašava da je doktori nisu operisali jer su procenili da neće preživeti.

Ko je bila Milja Vujanović?

Provbitno je bila misica, potom glumica, novinarka, pisac, ali i astrolog, magistar političkih nauka s dvema diplomama, majka dvoje dece - Maše i Leona. U svet poznatih ušla je kao Miss Srbije 1967. godine. Nakon glavne uloge u filmu "Rani radovi" Želimira Žilnika (1969), koji je na prestižnom Berlinalu osvojio Zlatnog medveda, predviđali su joj sjajnu glumačku karijeru.

Milja je posle Eve Ras, bila druga glumica koja se skidala u filmovima, a dala je i izjavu da bolje izgleda bez odeće nego kad je obučena.

Ipak joj je u nekom trenutku dosadilo da igra uloge golišavih lepotica, pa se povukla i potpuno posvetila astrologiji. Milja se odrekla glumačke karijere, ali ne i javnog života, pa je tako pisala za medije, objavljivala knjige, pojavljivala se u emisijama, a tokom devedesetih je imala i svoju kontroverznu emisiju.

"Ona je kao novinar otišla u Dalmaciju, tamo je intervjuisala Milu Dupora, u tom trenutku najvećeg i najjačeg astrologa Balkana. To ju je u toj meri inspirisalo da je odlučila da ostavi televiziju i mesto gde je radila godinama i počne da se bavi astrologijom", otkrila je Vesna Da Vinča kako je Milja zakoračila u svet astrologije.

Bila je prijatelj s mnogim poznatim osobama. Dule Savić je smatrao da je fatalna.

"To je bila jedna prelepa žena, jedna od najlepših tada, ne samo u Jugoslaviji. Izuzetno pametna, obrazovana, neobična, zanimljiva. To sve kada se sabere, stavi se u jednu reč - fatalna", ispričao je Dule Savić.

Postala je opsesija mnogim muškaricma, ne samo kod nas, već i pojedinicma sa svetske javne scene. Bila je ljubav Arsena Dedića, Vuka Vuče, Roberta De Nira i mnogih drugih.

"Ona je bila Arsenu Dediću jedna od najvećih ljubavi. Čak je napisao da je do kraja života bio s njom u kontaktu, da mu je ona poslala sve svoje knjige i filmove. Ona je bila njegova velika inspiracija. Mnogi poznati ljudi bili su mamina ljubav i ona njihova", nastavlja priču Miljina ćerka.

Imala je i kratku romansu s Robertom de Nirom tokom njegovog boravka u Beogradu 70-ih godina.

"Taj neki festival bio je 70-ih u Beogradu, kada je dolazio Robert de Niro. Nije još uvek bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga nažalost nisam upoznala", kaže Maša.

Nikome nije bilo jasno kako je dozvolila da njen partner Obrad Zijak toliko utiče na nju i njen život, s obzirom na njen karakter.

"On je nju odvojio od dece i na kraju ju je koštao života. To nekako nije ušlo uz nju jer Milja nije bila žena koja se fatalno vezivala za muškarce. Nisam mogla da verujem da jedna toliko jaka žena može da padne pod uticaj nekoga ko joj je uništio porodicu", ispričala je Verica Rakočević, koja je poznavala Milju.

Ni Maša od početka nije mogla da uspostavi dobar odnos s maminim partnerom. Potpisuje da je davala sve od sebe, ali to nije, čini se, bilo dovoljno. Zijak je imao drugačiji stav.

"Dve večeri prije te pucnjave, koja je dogodila 8. maja 2000. godine, otišla sam kod mame na Đurđevdan, na njenu devojačku slavu. Rekla mi je da će on sad da stigne i da se, ako mogu, sklonim negde. To me je strašno pogodilo, ali očigledno je on imao veliki negativan uticaj na nju. Ni danas ne razumem njegovu mržnju prema meni. On mi je čak dao otkaz u firmi moje mame, došao je da uzme telefon i ključeve od Astro centra", priseća se Maša i nastavlja:

"Noć pre nemilog događaja ona ga je poslala da s mojim bratom Leonom donese nešto sa sela. On je brata ostavio negde usput i Leon me je pozvao od nekog prijatelja. Zvala sam mamu da joj to kažem. Tad se veoma naljutila i njih dvoje su se posvađali. Sutradan ujutru on ju je upucao u njenom stanu. Nisam bila prisutna, ne znam šta se tačno dogodilo".

Miljina ćerka naglašava da je znala da je njena majka želela da okonča tu vezu koja je trajala desetak godina.

"Tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije nameravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, bila joj je oštećena leđna moždina. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo da pomera glavu", ispričala je Maša svojevremeno.

Iako je pucao u nju, Milja je tražila da Obrad bude oslobođen.

"On je bio taj koji je između nas stao i napravio totalni haos. Međutim, kada sam saznala da je on pušten posle mesec dana iz pritvora, to je bio još veći udarac. On se vratio kod nje da živi, i to zato što je ona rekla sudiji, zamolila ih da ga oslobode zatvora, da njemu služenje kazne bude to što će on brinuti o njoj nepokretnoj. Ja razumem nju, ali ne razumem njih koji nisu postupili po službenoj dužnosti. On je i državi skrivio", čudila se Maša.

Milja Vujanović umrla je 4. juna 2005. u Beogradu. Nekoliko godina nakon nje, umro je i Obrad Zejak.

