"PROGANJALA SI ME, IMAŠ DIJAGNOZU" Pavle Mensur se javno obratio voditeljki, ona mu ODMAH ŽESTOKO UZVRATILA! Bukti rat na mrežama

Glumac Pavle Mensur, sin glumačkog para Srne Lango i Irfana Mensura, oglasio se na društvenim mrežama povodom voditeljke Jelene Nikolić, poznatije po pseudonimu Kontrakulturna, gde je izneo tvrdnje da ga je proganjala.

- Dotična dama, poznatija kao Kontrakulturna (i dalje joj, zaista, ne znam ni ime) koja me je svojevremeno uhodila na predstavi koju sam pre nekoliko godina igrao, pisala, zvala ¡ insistirala da se vidimo i da joj dođem u emisiju ne bih li joj posvetio bilo kakvu pažnju, je pre nekoliko godina zbog mog ignorisanja nje i njene šifre, na "klik" počela o meni da piše negativne stvari na svom Twitter nalogu. Njene izjave, kao i ona sama, ne bi bile vredne moje pažnje da ona nije javna ličnost koja nažalost ima neki domet u našem društvu. Zapravo, meni nisu ni smetale njene izjave na moj račun - bavim se poslom kojim se bavim i godinama sam naučio da ne dajem na značaju nedobronamernim komentarima i benignim ljudima, ali mi je smetalo to što ih je pisala na način na koji bi nekome delovalo da se ona i ja poznajemo i da smo bliski, što je potpuno apsurdno i za mene i moju porodicu jako neprijatno. (Kao što rekoh, viđao sam je dosta puta u prvom redu na predstavi, ali joj nikada nisam znao ni ime pored ovog "umetničkog") - naveo je Pavle Mensur na početku.

- Da skratim priču - pre 2-3 godine sam joj poslao poruku u kojoj sam je zamolio da me više ne pominje i da se vise ne bavi mojom pojavom na svojim nalozima, jer je krajnje vreme da nađe neku drugu opsesiju u životu. Nisam želeo da ljudi koji nju prate bilo kog momenta pomisle da ona i ja imamo bilo šta, ill da smo bilo šta ikada imali jer takve osobe zaista nisu deo ni mog šireg kruga... Za divno čudo, iako nisam očekivao od osobe koja na tom nivou gaji opsesiju prema životu drugih ljudi, naišao sam na razumevanje - i od tog momenta nisam više dobijao skrinšotove njenih postova o meni. Evo, posle nekoliko godina, ubica se vraća na mesto zločina (iznova pali pregledi) i ona ponovo oseća potrebu da svom auditorijumu da do znanja da ona zna o meni nešto što niko ne zna, ne bi ll dobila malo više pažnje nego inače. Sve ovako perfidno, "ne bih ga pominjala da vas poštedim drame, neću ga zvati u emisiju", iako me bukvalno samim tim ponovo pominje i pravi situaciju koja je potpuno nepotrebna. Imam crno na belo poruke gde me je više puta zvala da dođem u emisiju, da dođem kod nje, da dođem bilo gde gde može da me vidi, all ja to jednostavno nisam želeo jer je ne smatram za novinarku, kao što je niko posle jedne kupijene pesme ne smatra za pevačicu, kao što je niko posle 6 prodatih i 56 poklonjenih primeraka romana koji nije pisala ona ne smatra za spisateljicu. Moj manir nije da se sa bilo kim obračunavam i svađam preko socijalnih mreža, štaviše to ne podržavam, ali došao je momenat kada je ova devojka sa vrlo izraženom dijagnozom prevršila svaku meru javno pokušavajući da estradizuje moje ime i moj ugled stavijajući me u isti koštac sa sobom. Molim te, Kontrakulturna, jednom zauvek prestani da me pominješ, jer je moj sledeći korak kačenje poruka i pozivi kojim si me proganjala dug period. Veliki pozdrav, Pavle Mensur - dodao je on potom.

Vrlo brzo se i ona oglasila.

- Koliko neopterećen nečijom "nebitnom i nedovršenom" pojavom moraš biti da, kad god te ta spomene, tvoj mali, fragilni, ego mora da deluje i da se brani, iako je je nenapadnut. Poražavajuće patetično da neko čiji su roditelji učesnici rialitija može dodatno da se estradizuje. Sjajan si, najlepši i najbolji, iskreno ti želim da pronađeš mir i oslobodiš se pritiska tuđeg mišljenja, naročito neke osobe čije ime ne znaš (a obavezno ti stigne alert čim te spomene), influenserke, pevačice, voditeljke u pokušaju. Sve najbolje, hajde da širimo ljubav... - istakla je Jelena na Instagramu.

Tu se javno prepucavanje nije završilo, te se mladi glumac nadovezao. Mensur je naime podelio njen tvit od pre tri godine, u kojem piše koliko je Mensur "radi".

- Pavle Mensur ima nešto što mene toliko radi da svaki put plačem kad igra predstavu i imam jaku potrebu da ga zagrlim. Otkriću šta je, samo da vidim sa intuicijom - pisala je ona tada.

- Kao što možete videti na ovom primeru, naša Kontrakulturna (više Kontradiktorna) je spremna da kaže bilo šta i da pomene bilo koga, samo da bi se o njoj na bilo koji način pričalo, čak i kada sama zaboravi kakve stavove propagira... Na zapadu ništa novo - naveo je on potom, između ostalog, te joj u odvojenom storiju napisao:

- Ne uzimaj mi ime u je***a usta!

