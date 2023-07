"KOLIKO JE SRČANIH UDARA BILO NA PLAŽI" Vrela i mokra Ivana Dudić u plićaku u BIKINIJU raspaljuje maštu, a tek IZAZOVNE POZE...

Mlada glumica Ivana Dudić, koja je trenutno jedna od najpopularnijih na ovim prostorima, ali i najzgodnijih, obradovala je svoje Instagram pratioce fotografijama u oskudnom bikiniju.

Njene seksi poze mnogima su raspalile maštu, a glumica je na njima pozirala nasmejana u plićaku sa čašom vina u ruci.

"Slike sa mora", kratko je napisala ispod niza od tri fotografije glumica koja je između ostalog i simbol prirodne lepote.

Očekivano, komentari su počeli da se nižu, i to samo pozitivni.

foto: Printscreen Instagram

"Kao Meštrović da je vajao, top", "Ubedljivo najlepša glumica na našoj sceni, a i šire", "Lepa devojka", "Čudo neviđeno", "Praznik za oči", "Otkrij nam tajnu koliko je srčanih udara bilo na plaži", samo su neki od niza komentara koji su se našli ispod fotografija mlade glumice.

Ivana Dudić, podsetimo, jedna je od retkih mladih glumica koja je otvoreno pričala o snimanju scena seksa, a kao jedno od neprijatnijih sećanja istakla je snimanje eksplicitnih scena u seriji "Crveni mesec".

foto: Printscreen Instagram

- "Crveni mesec" kada sam snimala, snimala sam sa svojim kolegom sa klase, Milošem Đurovićem, sa kojim sam imala takav ljubav-mržnja odnos privatno, gde se 5 minuta volimo, pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu intimnu scenu i punu strasti. Na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - ispričala je glumica svojevremeno.

foto: Printscreen Pink Tv

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - istakla je Ivana za Kurir nedavno.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:23 GLUMICA ŽALI ZA OMILJENIM HOBIJEM! Ivana Dudić: Volim da jašem, a nisam odavno... Možda ću uspeti ovog leta u Crnoj Gori