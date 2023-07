SIN DRAGAN PODELIO EMOTIVNU OBJAVU NA INSTAGRAMU I RASPLAKAO SRBIJU: Učila si me brizi za druge, uvek si mi bila oslonac, VOLIM TE

Pored supruge Željane, majka Nenanda Okanovića je najvažnija źena u životu glumca.

Nenad, u narodnu poznatiji kao sin Dragan, nikad nije krio koliko je privržen porodici posebno majci od koje je sve naučio pa čak i to kako da bude odgovoran i ne da na svoje.

Evo kako je dramski umetnik i voditelj mami Dragici čestitao rođendan.

On se zapravo prisetio jedne anegdote iz detinjstva na osnovu koja mu je kasnije poslužila kao lekcija, koju nikada neće zaboraviti:

- Srećan rođendan najdivnijoi osobi koja je u mom životu uvek bila oslonac, podrška i inspiracija. Dok slavimo tvoj divan dan, želim da ti se zahvalim za sve što si učinila za mene i da te podsetim na jedan divan događaj - napisao je Okanović na Instagramu pa dodao:

- Sećas li se onda kad si spavala, a ja sam kao dečak od 4-5 godina sedeo pored tebe i gledao te? Kada si se probudila pitala si me šta sam radio a ja sam ti rekao da sam te čuvao. "Od čega si me čuvao?" upitala si, a ja sam odgovorio:" Pa čuvao sam te da te ne pojede miš dok spavaš." Bilo je to vreme kada si me tek počinjala učiti odgovornosti i brizi za druge. Neka ti ovaj dan donese osmeh na lice, radost u srce i neka te prati sreća u svim budućim danima. Volim te više nego što rečima mogu opisati - poručio je Okanović Dragici čime je rasplakao brojne pratioce.

