BARBI FILM IZ 1987. JE TOLIKO BIO KONTROVERZAN DA SU GA ZABRANILI: Govorio je o slavnoj pevačici, a tema je UZNEMIRUJUĆA (VIDEO)

Dok je trenutno u bioskopima hit film "Barbi", neki su se prisetili još jednog filma s tom poznatom lutkom, koji je toliko kontroverzan da mu je bilo zabranjeno prikazivanje. Radi se o filmu reditelja Toda Hajnesa iz 1987. godine, koji je animirao popularnu lutku kako bi pokazao život pevačice Karen Karpenter isprepleten njenom teškom borbom s anoreksijom i bulimijom.

Hajnes, koji je kasnije režirao savremene klasike poput "Carol", "Safe" i "Daleko od raja", u eksperimentalnom kratkom filmu "Superstar: The Karen Carpenter Story" prati uspon i tragični pad pevačice koristeći smanjene lutke u stilu barbike kako bi ilustrovao njeno sve lošije stanje koje je dovelo do njene prerane smrti 1983. godine.

Karen Karpenter i njen brat Ričard bili su članovi slavnog muzičkog dua The Carpenters, koji je dominirao muzičkom scenom tokom 1970-ih godina. Njihova muzika je bila prepoznatljiva po Kareninom toplom vokalu i melodičnim pop pesmama, a mnogi još pamte njihove hitove "Close to You", "We‘ve Only Just Begun", "Rainy Days and Mondays"…

Film ima neobičan vizualni stil kojim je deo publike oduševljen i dirnut brutalnim detaljima borbe s poremećajem ishrane, dok je deo zgrožen. Za film su korišćeni drveni i kartonski rekviziti kako bi se stvorio animirani izgled, a priča je ispričana kroz neme scene s minimalnim dijalogom. Pesme dua The Carpenters su muzička podloga za film, dodajući emotivnu dubinu priči.

Porodica nije bila oduševljena filmom

Karenina porodica nije bila nimalo oduševljena njime, posebno im je zasmetalo naglašavanje nedostatka majčine ljubavi prema njoj, ali i detalji o anoreksiji i mentalnim problemima pevačice. To je dovelo do pravne borbe oko autorskih prava i ograničenog prikazivanja filma u javnosti. Zbog ovih problema, film se mogao naći samo na nezvaničnim stranicama, ali je već neko vreme dostupan na Jutjubu.

Karenini poremećaji ishrane započeli su još u tinejdžersko doba, ali niko od njenih bližnjih o njima nije znao. Nakon prodaje 100 miliona ploča i 17 hit pesama, njeno mentalno stanje se samo pogoršavalo.

Anoreksija se krajem 70-ih smatrala tabu temom, jer se niko zapravo nije otvoreno borio s njom. Njeni prijatelji su pokušavali da upozore Karenine roditelje da je odvedu stručnjaku za mentalno zdravlje, ali su oni to odbili i rekli da su psihijatri za "lude ljude", a njihova ćerka to nije.

I sama Karen je krila svoje probleme, a u svojim najgorim fazama znala je da popije do 80 tableta laksativa u danu. Uz to je bila i na neprepisanim lekovima za štitnu žlezdu kako bi ubrzala metabolizam. Umrla je u februaru 1983. u 32. godini od zastoja srca.

