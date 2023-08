PREMINULA POZNATA HOLIVUDSKA GLUMICA: Bila u ljubavnom trouglu sa filmskim legendama Brusom Lijem i Stivom Mekvinom

Glumica Šeron Farel najpoznatija po ulogama u "Hawaii Five-O" i ​​" The Young and The Restless" umrla je u 82.

Kako prenosi The Hollywood Reporter, njen sin Čens Bojer potvrdio je da je glumica preminula neočekivano prirodnom smrću u bolnici u okrugu Orindž u Kaliforniji 15. maja.

#RIP Sharon Farrell, who guest starred in two episodes of The Man From UNCLE, including one of my favourites, "The Minus-X Affair". pic.twitter.com/F9k9s8jcsz — Rob Cook (@therealrobcook) August 6, 2023

Iza kamere je navodno bila umešana u ljubavni trougao između Stiva Mekvina i Brusa Lija, od kojih je potonjeg opisala kao "ljubav svog života".

Šeron je igrala Ninu Vebster u sapunicama ​​"The Young and The Restless" između 1991. i 1997. godine, kao i uloge u "The Man from U.N.C.L.E", "The Six Million Dollar Man" i "Gunsmoke".

Na velikom platnu glumila je u Kaskaderu iz 1980-ih, zatim "The Stunt Man, Lone Wolf McQuade " sa Čakom Norisom 1983., a 1987. "Can’t Buy Me Love".

Iza nje je ostao sin Čens, snaha Mandi i unuk Vejd.

Šeron je ispričala neke zanimljive stvari biografu Brusa Lija iz 2018. Metjuu Poliju.

"Brus me je odveo do zvezda i nazad, samo me je okrenuo naopačke. Ali on je bio oženjen...", a zatim je nastavila:

"Stiv Mekvin je bio tako uspešan - bio je moj zaštitnik… Žudela sam za Stivom, ali Brus je bio ljubav mog života."

U knjizi "In Bruce Lee: A Life the author recounts " pripoveda se kako je Brus krišom došao da vidi Šeron krajem 1968. nakon što je odleteo u ruralni Misisipi gde su ona i Mekvin zajedno snimali.

Nekoliko godina pre nego što je postao zvezda, Brus je bio tamo kao Stivov trener kung fua, ali je imao svoj 'skriveni razlog' zašto je želeo da poseti set - svoju tajnu ljubavnu vezu sa Šeron.

"Kada je Brus ugledao Šeron pored njene prikolice, prišunjao joj se iza leđa i stavio joj ruku na usta. 'Zašto mi nisi uzvratila pozive?' Brus je pitao", napisao je biograf. 'Jesi li stvarno mislila da neću moći da te pronađem?'

Brus ju je odvukao u njenu garderobu i vodili su ljubav što je tiše moguće, nadajući se da ih niko neće čuti.

Nakon toga, Šeron je priznala da se već "spetljala" ​​sa svojim kolegom, Stiv Mekvinom.

"Koristim ga samo da te prebolim“, rekla je Brusu. "Ali ne možemo ovo ponovo. Tako mi je žao."

