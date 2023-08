RAZVOD KOJI JE TRAJAO 58 SEKUNDI JU JE UČINIO NAJBOGATIJOM ŽENOM NA SVETU: Svi detalji BURNOG života Slavice Radić (FOTO)

Iako danas slovi kao jedna od najbogatijih žena na svetu, ime Slavica Radić na prvu neće puno značiti, no ako umesto njenog devojačkog prezimena dodamo prezime njenog bivšeg supruga, odmah ćete znati o kome se radi.

Slavica Eklston je bivša supruga nekadašnjeg šefa Formule 1, Bernija Eklstona, s kojim ima ćerke Tamru i Petru. Njena imovina se procenjuje na oko 1,2 milijarde dolara, ali nekad je živela puno skromnije.

Podsetimo, Slavica je rođena u Rijeci, devojačkog prezimena Radić, a njena višečlana porodica je imala finansijskih poteškoća, posebno nakon što su joj se roditelji razveli. Kao srednjoškolka je bila problematična, a zbog svog devijantnog ponašanja početkom sedamdesetih godina kažnjena je boravkom u Vaspitnom domu za žensku omladinu u Bedekovčini, no o tome nikada nije govorila.

Nakon izlaska iz Doma u Bedekovčini u proleće 1981., u magazinu Start objavljene su njene erotske fotografije.

Slavica je, naime, došla u redakciju Starta i upitala može li da se slika gola. Nakon probnih fotografija, fotograf Ivan Balić Kobra slikao ju je u Dubrovniku. Kako je serijal fotografija objavljen u celosti, Slavicu je potražio Čedo Komljenović, agent i fotograf iz Milana. Pozvao ju je da u Italiji napravi kampanju za kupaće kostime. Svojom lepotom Slavica je sebi osigurala prve nastupe na modnim revijama i dobro plaćene poslove hostesa, a na jednom od njih ugledao ju je i Berni Eklston.

Visoka lepotica ostavila ga je bez daha kada ju je video na jednoj trci Formule 1. Odmah je znao da mora biti njegova, a Slavica, koja je tada radila kao manekenka, ranije je s medijima podelila i kako su se upoznali.

‘Proklinjala sam i vrućinu i trku i sela sam na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je Berni video pozvao me je u svoj 'Moto-hotel'. Bila je to njegova pokretna kancelarija u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me na piće, ali nismo mogli previše razgovarati jer ja nisam znala engleski, a on nije znao italijanski. Ostavila sam mu broj telefona ali – pogrešan. Morao je okrenuti pola sveta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana me uspeo pronaći’, ispričala je novinarima devedesetih Slavica koja je prilikom njihovog prvog susreta imala samo 23 godine, dok je Berniju bila 51 godina, no ni to im nije smetalo.

Venčali su se 1985. i u braku ostali 24 godine, a ono što ih je razdvojilo nije bila ni visina ni razlika u godinama, već to što je Berni bio previše zaljubljen u svoj posao.

‘Šta imam od njega? Dolazi s posla posle osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da bude miran. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima’, rekla je Slavica nakon što je mnoge šokiralo kad se saznalo da se u 50. godini odselila iz njihovog doma vrednog 10 miliona funti i da je unajmila advokata.

Berni je priznao da je u Slavicu tad bio još uvek zaljubljen, te da nije želeo razvod, ali i sam je bio svestan da neće smanjiti posvećenost poslu.

'Nisam želeo razvod tada za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i želela drugačiji život. Nije joj se sviđalo što 17-18 puta godišnje odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem', otkrio je jednom Berni koji o svojoj bivšoj i danas ima samo reči hvale. Nazvao ju je izuzetnom ženom, drugačijom od ostalih.

Njihov brak je dugo delovao idilično pa je mnoge jako iznenadilo kada su se razveli. Ono što je javnost posebno zaintrigiralo bilo je to što je njihova brakorazvodna parnica trajala rekordnih 58 sekundi! Cela stvar je okončana na sudu za manje od minuta, a bivši supružnici su se odmah složili oko podele izdašne imovine.

Tako je Slavica 2009. izašla iz sudnice bogatija za preko milijardu dolara na računu, deonicama i brojnim vrednim nekretninama.

Slavica danas uživa u solo životu, izgleda sjajno kao i uvek, a iako živi u Londonu gde su joj ćerke, najčešće Hrvatsku posećuje leti.

Bernie je ipak Slavicu zamenio s Fabijanom Flosi, ženom koju je oženio 2012., a s kojom je 2020. dobio sina Aćea u 90. godini života. Postao je tako najstariji mladi tata na svetu, a danas uživa u penziji no i dalje budno prati sve događaje iz sveta moto trka. Sa Slavicom je ostao u odličnim odnosima, kao i sa svojim ćerkama koje je dobio u braku sa njom.

