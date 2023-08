OSVOJIO JE VIMBLDON SAMO DA BI ZAPLESAO SA NJOM NA BALU ŠAMPIONA: Godinama mu se odupirala, ali je na kraju rekla sudbonosno "DA"

Najlepša teniska ljubavna priča pripada zasigurno pripada Andreu Agasiju i Štefi Graf. Započeli su ljubav pre više od dve decenije, iako na početku nije izgledalo da će se njihove linije života na dlanu ikada poklopiti - jer, hladna Nemica nije odavala znake zainteresovanosti zaljubljenom i temperamentnom Amerikancu.

Sve je počelo davne 1991. tokom grend slem turnira u Parizu, prestižnom Roland Garosu, kada je Agasi gledao jedan od njenih intervjua nakon mečeva i razmišljao kako bi mogao da stupi u kontakt sa njom.

foto: Profimedia

- Kao da me je udario grom, bio sam zaslepljen njenom nenaglašenom gracioznošću, njenom lepotom bez ikakvog napora. Pokušao sam da joj prenesem poruko posle Rolan Garosa 1991, ali nije odgovorila - otkrio je američki teniser svojevremeno.

Ipak, sudbonosna je bila ta prva grend slem titula za tada 22-godišnjeg talentovanog Agasija, koji nije mnogo voleo tenis, koliko je njegov ambiciozni otac želeo da unovči dar koji je njegovom sinu poklonjen. Osvajao je Amerikanac turnire, igrao pod pritiskom, očekivanjima, ali su mu nekako izmicale one četiri najveće. A onda se desilo finale Vimbldona i imao je motivaciju veću nego ikad da podigne taj zlatni pehar u zrak.

Ne da bi udovoljio svom ocu, ne da bi se upisao u knjigu besmrtnika, kako se često nazivaju vimbldonski šampioni, već da bi se na tradicionalnoj svečanosti za osvajače krune londonskog grend slema našao pored Štefi Graf, koja je dan ranije osvojila ovaj turnir u ženskoj konkurenciji pobedom nad našom Moniko Seleš ubedljivim rezultatom.

I znao je da mora i on da bude taj - "jedini preživeli" na vimbldosnkoj travi ako želi da uspostavi kontakt i zaintrigira hladnu i na tenis fokusiranu Nemicu.

foto: BISCHOFF/646 / The Photo One / Profimedia

Od plesa - ništa

I sa motivacijom većom nego ikad u životu pobedio je Gorana Ivaniševića i brzopotezno otišao da kupi odelo za svečanost - jer za njega bitnija borba se tek nazirala. Borba za naklonost Štefi Graf.

- Sada, jedva čekam da zaplešem sa njom na plesnom podijumu, nema veze ni to što ne znam da plešem - svoje misli tada otkrio je u autobiografiji "Open".

A Štefi? Pa, nju je ples zanimao samo na terenu, dok bi se sitnim koracima nameštala da udari taj čuveni ubitačni forhend ili da oštrim slajsom zaseče lopticu. Ples sa Agasijem je nije nimalo zanimao.

- Radila sam vrlo naporno da otkažem taj prvi ples. Nikada nisam naučila da plešem kako bi trebalo. Nisam se radovala tome - govorila je Graf uz osmeh kako je propao taj prvi ples.

Agasi je, razumljivo, bio silno razočaran, iako je napravio prvi korak - formalno se predstavio Štefi.

foto: HARRY MELCHERT / AFP / Profimedia

- Rekao sam joj: Stvarno bih želeo da pričam sa tobom nekada. Nije odgovorila. Jedva se nasmejala misterioznim osmehom i nisam mogao da shvatim da li je srećna zbog onog što sam rekao ili samo nervozna - prisetio se Agasi tog prvog susreta.

Nažalost, godine koje su usledile su ih samo udaljavale, pa je Agasi pokušao da pronađe novu ljubav i novo nebo sa glumicom Bruk Šild 1993. godine, dok je Graf od 1992. do 1999. godine bila sa Majklom Bartelsom, bivšim reli vozačem.

Ipak, ta ljubav Andrea i Bruk nije bila ništa drugo do povremena strast, pa je on jedva čekao da ode na turnire kako bi učmalost braka zamenio adrenalinom igranja mečeva.

Njegov razvod, a njen raskid

I onda se jednog dana sve poklopilo u njegovoj glavi, a poslednju kockicu složila je ni manje ni više nego njegova tadašnja nevoljena supruga. Šilds se probudila jednog jutra, videla u magazinu fotografiju Štefi Graf i okačila je na frižider. Za nju je Nemica uvek bila simbol "savršenih nogu".

Još jednom je Agasi pokušao da preko trenera isplanira „slučajni susret“ dok treniraju jedno do drugog na Floridi.

foto: Foto: AP

- Pričala sam sa mojim trenerom… Pitala sam ‘Zašto želi da trenira sa mnom?’, a on mi je rekao samo: Šta misliš? - prisetula se Graf u jednom intervjuu.

Od tog trenutka je počelo da se šuška da je Agasi rešio da je zavede, pa joj je slao ogromne bukete ruža (što je bio njihov poseban način komunikacije jer ona ni u jednom trenutku nije htela da bude neverna tadašnjem momku), pa je čak i vežbao kako bi je pozvao da izađu.

U tom trenutku su barem zvanično oboje bili u vezama.

Dok je leteo ka Evropi Agasi je jelovnik iz aviona prepravio u rođendansku čestitku Graf, ubrzo ga je pozvala. I to je na neki način bila meč lopta koju je uspeo da iskoristi i "slomi" veliku Štefi Graf.

- Moram da ti kažem, moram to da kažem pre nego što odemo negde dalje, mislim da si predivan. Poštujem te, divim ti se i zasigurno bih volela da te upoznam bolje. To je moj cilj. To je jedino na mom dnevnom redu - rekla mu je tada.

Nakon toga su uplovili u prelepu ljubavnu romansu, Agasi je okončao brak sa Šilds, dok je Nemica u danu raskinula sedmogodišnju vezu sa reli vozačem.

Venčali su se 22. oktobra 2001. godine dok su bosonogi nosili farmerke, a jedini svedoci na venčanju su bile njihove majke. Sve se saznalo kada se Štefi Graf pojavila na Vimbldonu sa velikim prstenom na ruci.

foto: Reuters AP

Agasi je rekao da mu je to najbolji trenutak u životu, trenutak kada je Štefi rekla "Da".

- Nju je bilo najteže osvojiti… - otkrio je u emotivnom govoru kada je Nemica primljena u tenisku kuću slavnih i dodao je tada da je ona "najbolja osoba koju je upoznao u životu.

- Provela si mnogo godina takmičeći se, ali sada kada stojimo ovde u očima svoje dece i u mom srcu, nema nijednog rivala - rekao je tada Agasi, na šta je ona uzvratila.

- Tenis je bio putovanje, ali najbolji deo toj putovanja je što je vodio ka tebi. Uvek ću biti zahvalna zbog toga - poručila je Nemica.

Ubrzo su dobili sina Džejdena, a onda i ćerku Džez, a sada su proslavili i 22 godine braka.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

