PREMINUO POZNATI AMERIČKI MUZIČAR NEOBIČNE SUDBINE: Nje znao da je popularan, a o njegovom SAMOUBISTVU kolale su razne priče

Legendarni detroitski pevač Siksto Rodrigez preminuo je u 81. godini, objavila je njegova zvanična internet stranica. Rodrigez je bio inspiracija za Oskarom nagrađeni dokumentarac “U potrazi za Šugermenom“ iz 2012. koji je pratio dvojicu njegovih fanova iz Južne Afrike koji su pokušali da saznaju jesu li glasine o Rodrigezovoj smrti istinite.

Siksto Diaz Rodrigez, kako je glasilo njegovo puno ime, bio je rodom iz Detroita. Njegova karijera u početku bila je kratka, sa samo dva loše prodavana albuma ranih sedamdesetih, i dve Australijske turneje. Međutim, u Južnoj Africi je bio veoma polularan a da to nije ni znao. Za vreme aparthejda njegovi tekstovi su bili strani tamošnjem stanovništvu koje je bilo u potpunoj cenzuri medija, i to im se svidelo jer je Rodrigez pevao i protiv društva, koje je u to vreme, u Južnoj Africi trpelo velike kritike stanovništva.

U Južnoj Africi bio je popularniji i od Elvisa Prislija, a ubrzo se proširila priča da je njihov idol počinio samoubistvo i to na svom koncertu, ispred publike, izvadio pištolj i pucao sebi u glavu. Kružile su i glasine da se polio benzinom i zapalio na bini. U to vreme nije se moglo doći do informacija iz Amerike, pogotovo o tamo skroz nepoznatom muzičaru.

Drugi deo njegove karijere počinje 1997. godine kada grupa fanova odluči da istraži samoubistvo Rodrigeza, i dolazi do iznenađujućih informacija da je on živ, što je dovelo do neočekivanog oživljavanja njegove karijere.

Njegova turneja po Južnoj Africi iz 2013. godine rasprodata je u nekoliko minuta, a na devet koncerata u Kejp Taunu i Johanesburgu nastupio je pred 40.000 obožavalaca, piše News24. Njegova priča o neostvarenoj slavi smatra se jednom od najjedinstvenijih istinitih priča, a većinu svog života proveo je u rodnom Detroitu, gde je obavljao poslove na građevini i u industriji.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

