OPAKA BOLEST IZJEDALA TRI DECENIJE ZVEZDU BRILJANTINA: Glumicu život nije mazio, umrla je, a nikad nije saznala ŠTA MU SE DESILO

Australijska kantautorka, glumica i pevačica Olivija Njutn Džon umrla je posle duge borbe sa rakom 8. avgusta prošle godine. Glumica je preminula u svom domu u 74. godini.

Detinjstvo

Olivija je rođena u Kembridžu u Engleskoj, a odrasla je u Melburnu u Australiji. Pevačku karijeru započela je u tinejdžerskim godinama, a sredinom 60-ih otišla je u Englesku i počela da nastupa u klubovima i na televiziji.

Njutn-Džon je postigla veliki uspeh u Sjedinjenim Državama 1973. godine sa svojim trećim solo albumom, "Let Me Be There" i naslovnom pesmom, koja je osvojila Gremi nagradu za najbolje kantri žensko vokalno izvođenje.

"Brijilantin"

Nakon objavljivanja filmske adaptacije uspešnog brodvejskog mjuzikla "Briljantin" 1978. godine, Njutn-Džon je postala međunarodna zvezda. Radnja filma smeštena je u pedesete godine prošlog veka, a prati ljubav dvoje tinejdžera iz dva različita društvena kruga. Njutn-Džon je igrala navijačicu Sendi, dok je Džon Travolta igrao Denija, grubog, ali nežnog buntovnika.

Jedna lasta ne čini proleće

Nažalost, Njutn-Džon nije uspela da ponovi svoj raniji uspeh sa svojim sledećim filmom, "Ksanadu" iz 1980. godine, ali je ubrzo ponovo osvojila top liste sa pesmom "Magic". Promenila je imidž i predstavila se u seksi, sportskoj odeći za svoj sledeći album, "Phisical" 1981. godine, koji je uključivao hit pesmu "Let's Get Phisical".

Privatni život

Sredinom 1980-ih nastavila je da snima albume, ali je ubrzo Olivijina muzička karijera zamrla. Fokusirala se na druge aspekte svog života, uključujući pokretanje lanca prodavnica odeće pod nazivom "Koala Blue" i osnivanje porodice.

Njutn-Džon se 1984. udala za svog kolegu iz serije "Ksanadu" Meta Latanzija, a dve godine kasnije dobili su ćerku Kloi Rouz.

Borba sa opakom bolešću

Olivijin život se dramatično promenio 1992. godine kada joj je dijagnostikovan rak dojke. Protiv bolesti se borila hemoterapijom i delimičnom mastektomijom, a 1994. godine snimila je album "Gaia".

U filmu "Jači nego ranije" iz 2005. godine pozabavila se temom raka. Deo prihoda donirala je istraživanju raka, a snimila je i pesme kojima je želela da da nadu i hrabrost obolelima od raka i njihovim porodicama. Uključuje pesmu "Can I Trust Your Arms", koju je napisala zajedno sa ćerkom Kloi.

Tragedija za tragedijom

Iste godine, Olivija je pretrpela još jednu tragediju. Njen devetogodišnji dečko, Patrik Mekdermot, nestao je nakon pecanja na obali Kalifornije i nikada nije pronađen.

Olivija je nastavila sa svojim aktivizmom, vodeći šetnju duž Kineskog zida sa drugim preživelima od raka kako bi prikupila sredstva za izgradnju svog kampa u Melburnu.

Novi Brak

Iste godine se udala za američkog biznismena Džona Isterlinga. Par se upoznao preko prijatelja više od 15 godina pre venčanja, ali su u vezu stupili tek 2007. godine, piše magazin People.

Rak se vratio

U maju 2017. Njutn-Džon je odložila turneju po Severnoj Americi nakon što je saznala da se rak vratio i proširio na njen donji deo leđa. Podvrgnuta je zračenju u kombinaciji sa prirodnim lekovima i ostala optimistična.

- Neću biti jedan od tih statistika. Ja ću biti u redu. Verovatno ću se baviti time u svom životu kao trajnom stvari.Mislim da se sa rakom može živeti kao što se može živeti sa drugim stvarima - ako se brineš o sebi - rekla je za Danas.

Pored svog zalaganja za zdravlje dojki i svest o raku, Njutn-Džon je aktivno podržavala različite ekološke inicijative i dobrotvorne organizacije.

U septembru 2018. Njutn-Džon je otkrila da se po treći put bori protiv raka. Pevačica je za australijski Kanal sedam rekla da ima tumor u dnu kičme i da je podvrgnuta zračenju, te da se zdravo hrani i da uzima ulje kanabisa za ublažavanje bolova.

- Verujem da ću je pobediti. To je moj cilj – rekla je tada.

Međutim, prošle godine je zauvek izgubila bitku sa rakom i preminula na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena porodicom i prijateljima.

