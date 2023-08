CELA JUGOSLAVIJA JE BRUJALA O NJENIM VRELIM SCENAMA: Naša glumica se odselila iz zemlje, a evo čime se danas BAVI i gde živi

O ulozi Vesne Stanojević u filmu "Tri karte za Holivud" brujala je nekadašnja Jugoslavija, a iako se pojavljivala i u filmovima "Poslednji krug u Monci", "Tamna je noć", "Zaboravljeni" i mnogim drugim, o scenama koje je imala sa glumcem Branislavom Lečićem u filmu pomenutom na početku pričali su svi.

Iako se pre filma "Tri karte za Holivud" pojavljivala na filmskom platnu uloga Ruže joj je donela najveću popularnost. Jednom prilikom i sama Vesna prokomentarisala je scena o kojima se i danas priča.

- Te scene bile su pre ljubavne, nego seksi, po mom mišljenju. A one mogu da budu teške, lake, zahtevne, inspirativne, kao i bilo koje druge - objasnila je Vesna i odgovorila kako je reagovala kada su joj ljudi prilazili na ulici i tvrdili da je seks simbol Jugoslavije:

- To mi je mnogo smešno. Nisam sebe nikada tako doživljavala, niti sam imala prilike da komentar tog tipa čujem tokom svoje karijere u bivšoj Jugoslaviji. Možda zato što sam u to vreme igrala dosta različitih uloga u pozorištu, na televiziji, filmu. Ljudima koji su bili upoznati s mojim radom, ta dva filma u kojima je bilo i ljubavnih scena, nisu predstavljala ništa drugo osim mojih različitih glumačkih zadataka - izjavila je glumica.

Vesna je bila i veoma uspešna pozorišna glumica a koliko je dobra u svom poslu najbolje govori to što je profesorka glume na fakultetu u Londonu.

- Nisam htela da idem tamo da igram neke uloge koje ne bih igrala ovde samo zato što je to velika produkcija. I zato sam završila postdiplomske studije i radim kao profesor glume. To mi je bilo kreativno. Mene je zanimalo da odem na zapad i da odradim nešto što nisam mogla da uradim ovde. To je bila velika žrtva i naravno da je meni kao glumici kojoj je karijera bila u punom usponu bio šok za sistem. Čovek se navikne i sve nove stvari uči. Da se bori i dokazuje. S druge strane da sam ostala ovde verovatno bih se borila sa drugim nemanima i to ne bi bilo jednostavno - ispričala je jednom prilikom za "Blic" glumica.

- Čovek kada se izmesti iz svoje zemlje uvek nailazi na te faze preispitivanja. To ne mora da bude uvek direktno vezano za posao. To je jednostavno prilogađavanje jednoj kulturi koja je potpuno suprotna od nas. Englezi i mi stvarno nemamo nikakve veze. Sve ono što može kod nas, kod njih ne može i obrnuto. To prevaspitavanje i prihvatanje drugog koda ponašanja. Za njih smo mi prebučni. Ja sam za njih prebučna. U Srbiji mi kažu da sam previše stidljiva. E sada možete da zamislite kako neki bučni Srbin može tamo da izleda. To su velika učenja, veliki izazovi. Ali to mi je veliki trening, kao sportisti. Mora u životu da postoji dril da bi čovek mogao da se pomeri dalje - zaključila je tada Vesna.

