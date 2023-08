KAO ŽIVOTINJA LEŽAO SAM NA -10, NISAM JEO 8 DANA! Bogataš glumici pružio NEVIĐENI luksuz, da bi zaglavio ZATVOR, a ona uradila OVO

Četiri godine je glumica En Hatavej, luda i slepa od ljubavi, govorila svakome ko bi hteo da je sluša da je njen harizmatičan partner Rafaelo Folijeri "bog".

Ne samo da je "tako dobro izgledaooooo", već se italijanski preduzimač ponašao baš kao fiktivni lik iz njenog filma "Princezini dnevnici" koji ju je proslavio dok je bila tinejdžerka. Vodio ju je širom sveta privatnim mlaznjacima i jahtama, a samo je za privatni avion koji ih je odvezao na doček Nove godine u kući modnog dizajnera Oskara De La Rente u Dominikanskoj Republici potrošio 87.000 funti. Tom dočeku prisustvovali su i Bil i Hilari Klinton, piše "Daily Mail".

Bilo je i noćenja u najlukuznijim i nasjkupljim hotelima širom Evrope i sveta, bar kada nisu boravili u njegovom raskošnom apartmanu na Menhetnu čije je iznajmljivanje koštalo 30.000 funti mesečno.

Vatrena veza puna strasti i glamura

Folijeri, koji je tvrdio da je vrlo blizak sa vrhom Vatikana, je u otmenim hotelima zapravo tražio investitore koji bi učestvovali u prodaji i kupovini imovine koja pripada katoličkoj crkvi. Najčešće je En bila pored njega.

Bila je to "vatrena" veza prepuna strasti i glamura, a obasipana je brojnim poklonima, uključujući naušnice od safira i dijamanta,a smaragdnu i bisernu Cartier ogrlicu i dijamantsku narukvicu. Hatavej mu je zauzvret poklonila slatku figuricu zelene žabe, one koja se u bajkama pretvori u princa kada je poljubi princeza.

"Imao sam 25 godina kada smo se upoznali te 2004. godine. Imali smo puno srećnih trenutaka. Mislio sam da nema granice za mene", rekao je Folijeri jednom prilikom u ekskluzivnom intervjuu za "Daily Mail".

"Sećam se jedne večeri kada je En snimala u drugoj zemlji, a ja sam u svom stanu na 47. spratu Olimpijskog tornja gledao kroz prozor sa neverovatnim pogledom i osećao sam se kao da mogu da uradim sve što sam ikada želeo", prisetio se on.

"Volim te zauvek", a četiri sata kasnije mrtva tišina do danas

Ali, onda je 24. juna 2008. godine Folijeri uhapšen zbog prevare.

"Te večeri En me je zvala iz Los Anđelesa. Deset minuta smo razgovarali i planirali kada bi mogla da se vrati kući. Koliko se sećam njene poslednje reči bile su "Volim te zauvek", nakon čega smo završili poziv. To je bilo 24. juna 2008. u 14 časova. Četiri sata kasnije sam uhapšen. Više nikada se nisam čuo sa En", rekao je on.

Ovaj biznismen tvrdi da ne oseća nikakvu gorčinu prema glumici, ali povreda mu se jasno vidi na lici dok priča o njoj, piše "Daily Mail". Od hapšenja nije imao nikakvu komunikaciju sa ženom koju je voleo najviše na svetu, a nije dobio čak ni poruku podrške iako se u zatvoru "slomio na hiljadu komadića".

"Nikada, nikada, nikada. Mislim da je donela poslovnu odluku. Odlučila je da joj je najvažnije da spasi karijeru. Nisam ogorčen. Gledajte me u oči. Videćete da nisam besan na nju, ali jesam povređen", priznao je Folijeri.

Ovo je bio prvi put da Folijeri otvoreon govori o skandalu zbog kog je uhapšen. Nakon njegovog hapšenja, sudska dokumenta pokazuju da su tužioci tvrdili da je Folijeri lagao o svojim vezama sa Vatikanom. Rekli su da je tvrdio da su ga najviši crkveni zvaničnici ovlastili da predstavlja Karoličku crkvu u SAD-u dok prodaje crkve i manastire i kupuje zemlju.

Za finansiranje raskošnog načina života koji je Folijeri vodio sa En Hatavej korišćen je novac investitora, od kojih je najstaknutiji milijarder Ron Barkl, blizak Klintonov prijatelj. Novac je odlazio na mlaznjake, jahte, slupe obroke, cveće, medicinske troškove, pa čak i unajmljivanje elitne služe za šetnja pasa koja je vodila računa o njihovom braon labradoru Esmeraldi.

Četiri godine zatvora i trajna zabrana ulaska u SAD

Folijeri je priznao da je kriv po 14 tačaka optužnice i to u dogovoru sa tužiocima, a kazna je bila - četiri i po godine zatvora. Zapravo nije imao izbora, da je slučaj otišao na sud, suočio bi se sa potencijalnom kaznom od 160 godina.

Po oslobađanju je deportovan u Italiju i trajno mu je zabranjen ulazak u SAD.

"Jednog dana sam bio u Olimpijskom tornju, a sledećeg u samici u zatvoru u Njujorku. Apsolutno svako može da kaže da sam leteo preblizu suncu. Kad si mlad, trudiš se da brzo radiš stvari. Bio sam u svojim 20-im. Bio sam površan. Pravio sam greške. Na primer, prvi deo putovanja u Dominikanu kada smo išli na zabavu Oskara de la Rente bio je poslovni. Sastajao sam se sa kardinalom Santo Dominga. Pogrešio sam jer sam mešao posao i zadovoljstvo i pozvao neke prjatelje. Trebalo je da to otkrijem kad budžeti budu overeni, a ne godinama kasnije kada je novac već potrošen. Ali, kao što znate, priznao sam krivicu za svoj zločin i platio sam svoje greške", kaže on za "Daily Mail".

Sad 45-godišni Rafaelo kaže da ima više sedih i više kilograma u odnosu na tamnokosog boga koji je fotografisan na ludim zabavama sa Hatavej. U srećnom braku je sa Konstantinom, prijateljicom iz Njujorka koja je ostala uz njega čak i kada je završio u zatvoru. Imaju kuće u Milanu i Atini, a dobili su i sina Paskala (6) i jednu ćerkicu (2).

"Ako je išta pozitivno proizašlo iz ovoga, onda je to shvatanje da ti je potrebna prava osoba pored tebe - neko kome veruješ. Ja sam verovao pogrešnim ljudima. Konstantina je dolazila da me vidi tokom te četiri godine. Moja žena je emotivna osoba. Ona je zaista brine za mene, ne za ono što mogu da joj priuštim. Ako sutra odlučim da živim jednostavan život, njoj bi to bilo u redu. Sada moj privatni i poslovni život držim u potpunosti razdvojenim. Ako iznajmljujem avion za ličnu upotrebu, sam ga plaćam. Živim život kakav mi moji privatni resursi dozvoljavaju. Iznajmljum brodove. Volim da plovim i jedrim - postoji nešto magično u vezi toga", ispričao je.

Danas bi Folijeri mogao sebi da priušti i čitavu flotu luksuznih jahti, ako bi to želeo. Izgradio je novo poslovno carstvo, a njegov prihod prevazilazi sve ono što je imao u danima kada je voleo En. Vrednost njegove kompanije "Follieri Energy" procenjena je na 150 miliona, a njegova matična kompanija "FHolding UAE" sa ostalim podružnicama vredi još ko zna koliko.

"Večerao sam sa prijateljima. Jedan prijatelj iz Švedske pitao je može li da pozove devojku da nam se pridruži. Nisam znao za njene filmove, nisam gledao "Princezine dnevnike". Bila je još samo fina devojka koja je ostavila lep utisak. Bili smo mladi. Ja sam imao 25, ona 21. Pozvao sam je na ručak, ali sam zakasnio. Poslao sam joj ruže u znak izvinjenje. Bila je to veza koja je odmah profunkcionisala".

Kako je Folijerov fond rastao, Enina karijera napredovala, njihova ljubav je cvetala. Kao i razuzdano trošenje bez limita.... Nedelju dana pre nego što je 15 FBI agenata stiglo u stan njegovih roditelja, gde je slučajno odseo te noći, Folijeri je bio na Kapriju, letovalištu bogatih i slavnih, i vodio je završne pregovore o proslavi svog 30. rođendana u ekskluzivnom restoranu na ovom ostrvu.

"Nisam spavao u zatvoru jer sam stalno bio na oprezu da mi se nešto ne dogodi"

Folijeriju su stavljene lisice i odveden je u saveznu sudnicu u Njujorku gde su pročitane optužbe protiv njega. Kaucija je određena na astronomskih 17 miliona funti - on se srušio od šoka.

"Nisam mogao da dišem. Bilo mi je zaista loše. Prebačen sam u bolnicu, a oko ponoći u zatvor- u samicu u Kazneno-popravni centar Metropoliten. Tada me je sve to jako pogodilo. Pokušavao sam da shvatim šta mi se to dešava - nekome ko u životu nije imao ni kaznu za parking", ističe ovaj Italijan.

Rafaelo nije mogao da shvati zašto je uhapšen iz jednostavnog razloga - tužba za nesavesno trošenje novca ispegalana je godinu dana pre toga u građanskoj parnici koju je protiv Folijera pokrenuo njegov saradnik - pomenuti milijarder Ron Barkl. Folijeri mu je tada vratio milion funti i to se sredilo. Međutim, ostale su dve optužbe: da je Folijeri na bankovni račun u Monaku preusmerio novčane sume u iznosu od stotine hiljada dolara i da je lagao o svojim vatikanskim vezama.

Folijeri ne tvrdi da je svetac, priznaje da je bio arogantan i bezobziran. Ali sumnjivo je zašto su se vlasti tom silinom obrušile na nejga. Folijeri kaže da ne može da raspravlja o optužbama jer je to deo njegovog sporazuma o priznaju krivice, ali kaže: "Ja nisam zločinac. Nekretnine su bile konkuretne i unosne. Moje poslovanje je bilo veoma uspešno. Stekli smo veliku imovinu širom SAD. Mnogo sam postigao kao veoma mlad. Većina do toga dođe u 50-im ili 60-im godinama. Verujem da se to mnogima nije svidelo. Bio sam prevelik. Imao sam previše i prerano. Zabavljao sam se sa En i privukao sam pažnju. Mislim da se FBI zainteresovao zbog tog publiciteta."

Naravno, Folijeri nije imao 17 miliona za kauciju.

"Kao neka životinja ležao sam na minus 10 sa jednom majicom i jednim parom pantalona. nisam jeo osam dana. Bilo je to mračno vreme. Da je En žeklela da me kontaktira, mogla je da to uradi preko moje porodice i prijatelja. Nije. Bio sam slomljen u hiljadu komada. Bio sam na dnu, ali sam u jednom momentu pomislio: "Ovo nije fer. Prevazići ću ovo. Mama mi je pomogla. Svakog meseca, četiri godine, letela je iz Italije za Njujork samo da bi me videla", seća se.

Rafaelo je premešten u četiri različita zatvora tokom odsluženja kazne: "Najteže je bilo u Bruklinu. U jednoj sobi sa dva toaleta bilo je 120 ljudi. Izmeta je bilo tone. Bilo je strašno, pacovi su hodali ispod kreveta. Hrana koju su nam davali bila je toliko bajata da sam se razboleo. Tu je oslabila moja vera u Boga. Još uvek verujem u njega, ali se klonim crkve."

Kada je Folijeri izašao iz zatvora imao je duplo manje kilograma nego kada je ušao. Od tada pati od nesanice, a morao je da se podvrgne operaciji žučne kese.

"Nisam spavao u zatvoru jer sam stalno bio na oprezu da mi se nešto ne dogodi. To se zadržalo i danas. Spavam veoma malo - najviše tri ili četiri sata. Znate kako ljudi kažu da u životu sve prolazi. Ali nije tako. Sve što se dogodilo ostaće zauvek u meni. Nije važno koliko poslova radim, koliko aviona ili brodova kupim, te godine u zatvoru su uvek tu. Jednostavno morao sam da naučim da živim s tim i da naučim nešto iz toga.

I zaista sam naučio. Biti u avionu na povratku u Italiju bio je najbolji osećaj u mom životu, bolji od boravka u Olimpisjkoj kuli na 47. spratu, jer je to bila sloboda. Roditelji su me dočekali na aerodromu. Vozili smo se tri sata do Rima, gde je moja majka organizovala veiki ručak. Nikada nisam tako lepo jeo. Nekoliko nedelja kasnije Konstantina je došla da provede neko vreme sa mnom i nikada nije otišla. To je bilo to, moj život je ponovo počeo", zaključio je Folijeri.

