IMA ONO ZBOG ČEGA JE OSTAVLJAO SVE BIVŠE, A SVI SE PITAJU ZAŠTO NJOJ TOLERIŠE: Šuška se da je ONA ukrala srce SLAVNOM NEŽENJI

Holivudski glumac Leonardo Di Kaprio i njegov ljubavni život česta su tema napisa svetskih medija. Naime, oduvek svih fascinira Leovo pravilo o dejtu sa ženama mlađim od 25 godina, kao i prekidanje dugogodišnjih veza nakon što žena proslavi 25.

Poslednji put to se dogodilo kada je ostavio Kamilu Morone nakon što je kobni rođendan proslavila na leto 2022. godine.

'Leo i Kamila završili su svoju vezu tokom leta. Među njima nema loših osećanja, samo su došli do zajedničkog zaključka', rekao je tada nepoznati izvor blizak bivšem paru za medije.

Zajedno su bili od 2018. godine, a iako su izgledali kao sretan i zadovoljan par, ploča se odjednom u potpunosti okrenula. Prema rečima izvora bliskih paru, Leonardo je ostavio mladu Kamilu, koja je 25. rođendan proslavila 16. juna, a do prekida je došlo početkom avgusta.

Page Six tada se raspisao o razlozima zašto Di Kaprio ostavlja sve devojke kad napune 25 godina. 'Dok devojke navrše 25 godina, traže više - žele se udati i skrasiti. To nije ono što Leo želi. On ne želi porodicu i ne želi biti u blizini žena koje bi ga mogle pritiskati zbog toga. Čim ga devojka upozna, sat otkucava. Ako ostari, za nekoliko godina, više je nema. Ako se previše približi, za nekoliko godina, više je nema. Ostario je, ali njegov ukus nije ostario', naveo je medij.

Sada već neko vrijeme Di Kaprija spajaju s manekenkom Nelam Džil, što je mnoge iznenadilo jer smeđokosa lepotica ima 28 godina. Pre nekoliko dana su ih zajedno fotografisali na luksuznoj jahti kada su se usidrili u Forte dei Marmiju u Italiji, a sada su stigli do Sardinije.

Fotografi su je uhvatili kako se kupa s prijateljicama, ali i u bliskom razgovoru s glumcem. Poznato je da Di Kaprio obožava manekenke, a ona je prava slika i prilika njegovih bivših lepotica.

