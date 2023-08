BILA NA IVICI SMRTI, OPTUŽIVALI JE ZA KUPOVINU DECE: Muž je tukao i vezivao za radijator, a estetski zahvati je IZOBLIČILI

Američka pevačica i glumica Madona, čije je puno ime Madona Luiz Čikone, danas slavi 65. rođendan. Tokom godina, jedna od najvećih svetskih ikona i legendi pop kulture i muzike postala je sinonim za inovativnost, kontroverzu i neustrašivost.

Poreklo

foto: Image Press Agency/Avalon.red / Avalon / Profimedia

Madona je rođena kao treće od šestoro dece Silvia Ciconea, poreklom iz Italije i Madone Fortin, koja je iz Kanade. Majka joj je preminula, kada je imala pet godina, nakon borbe sa rakom dojke. Madonin otac se tada oženio kućnom pomoćnicom, sa kojom se nije dobro slagala. Odrasla je u katoličkom orkuženju.

Radila je sve poslove koji su joj bili ponuđeni, ne stideći se da za novac pozira gola za aktove u umetničkim školama, a 1980. je za 100 dolara glumila u soft-porno filmu "A Certain Sacrifice", gde je učestvovala u sceni orgija i bila silovana u kafiću.

Međutim, onog trenutka kada je čvrsto odlučila da započne solo muzičku karijeru, odmah se vinula u zvezde.

Muzički uzlet

foto: EPA

Krajem 70-ih zavolela je kombinaciju plesa i pevanja i pridružila se bendu "Breakfast Club". Oprobala se u solo karijeri i sa svojim prvim hitom "Everybody" popela se na vrh muzičkih top-lista.

Madonina karijera je ozbiljno počela sredinom 80-ih, a njen prvi album "Madona" (1983) odmah je osvojio srca publike hitovima kao što su "Holday" i "Lucky Star”. Njena sposobnost da se transformiše i eksperimentiše sa zvukom i slikom brzo je postala njen zaštitni znak.

Albumi poput "Like a Virgin" (1984) i "True Blue" (1986) samo su potvrdili njen status megazvezde, koji održava do danas.

Kontroverze

Madona je, međutim, poznata ne samo po svojoj muzici, već i po kontroverznim nastupima i kultnim muzičkim spotovima.

foto: Profimedia

Njen album "Like a Prayer” (1989) izazvao je burne reakcije zbog provokativnih tekstova i verskih simbola u spotu za istoimenu pesmu. Uprkos kontroverzi, nije stala, nastavljajući da pomera granice albumima kao što su "Erotica" (1992) i "Bedtime Stories" (1994).

Rat sa katoličkom crkvom

Papa Jovan Pavle II čak je pozvao ljude da bojkotuju Madonine koncerte u Italiji, upravo zbog spota "Like a Prayer" u kojem je palila krstove. Međutim to je nije sputalo da nastavi u svom maniru.

foto: Profimedia

Svoj vrhunac doživeli su albumi "Ray of Light" (1998) i "Confessions on a Dance Floor" (2005), koji su joj doneli Gremi nagrade i dokazali da je i dalje inovativna i kreativna.

Ljubavni život u centru pažnje

Madonin ljubavni život bio je pod lupom medija skoro koliko i njena muzika. Njen prvi brak sa glumcem Šonom Penom bio je dramatičan koliko i njihova strastvena veza. On je glumio u filmu "Shangai Surprise".

Od tada je glumila u još nekoliko filmova, uključujući "Dick Tracy" i 'Who's That Girl". Objavila je i četiri megauspešna albuma: "True Blue", "Who's that Girl", "You Can Dance" i "Like a Prayer".

foto: Printscreen

Pen ju je, navodno, više puta istukao, vezivao za radijator, ali Madona je ta nagađanja opovrgnula 2015. godine opisavši te navode kao uvredljive, preterane, zlobne i lažne. U poslednjoj godini braka bili su najveći neprijatelji, ali s godinama je bes polako jenjavao i prerastao u prijateljstvo.

Nakon razvoda, bila je u vezi sa poznatim imenima poput Vorena Bitija, Denisa Rodmana i Karlosa Leona, sa kojim ima ćerku Lurd.

Prljave tajne iz spavaće sobe

Ipak, najpoznatija veza bila je ona sa britanskim rediteljem Gajem Ričijem, sa kojim je dobila sina Roka i usvojila dečaka Davida iz Malavija. Međutim, Madona i Riči su se rastali 2008.

Razvod je bio vrlo prljav, pa je Britanac sa javnošću podelio i ponešto od njenih seksualnih navika.

foto: Profimedia

U intervjuu za časopis Girl, Riči je izjavio kako je pevačica rob svog alter ega.

- Ona je egocentrična i površna. Ima i čudne seksualne navike. Umišljena je, a za vreme seksa sam smeo da slušam samo njenu muziku. Volela je da vodi ljubav na posebnoj fotelji opremljenoj audio opremom, što je značilo da sam za vreme vrlo neudobnog seksa morao da slušam i glasnu, uvek istu muziku. Nije normalna. Tokom seksa slušali smo pesme poput "Vogue" ili "Holiday". Znam sve njene pesme napamet - žalio se Gaj.

Optužbe da je kupila decu

Uoči svog 50. rođendana 2008. Madona se suočila sa nekoliko izazova. U to vreme se borila protiv optužbi da je zaobišla tradicionalne malavijske zakone kako bi kući vratila svog tek usvojenog sina Dejvida Bandu, kojeg je odgajala od 2006. Kritičari su optuživali Madonu da koristi svoje ogromno bogatstvo da ubrza proces usvajanja.

foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo je odlučila da ponovo usvoji dete iz Malavija i u junu 2009. godine, nakon još jedne pravne bitke, dobila je starateljstvo nad Mersi Džejms. U februaru 2017. Madona je objavila da je usvojila četvorogodišnje bliznakinje Ester i Stelu iz Malavija.

Madona je prvi put postala majka 1996. godine, kada je sa svojim ljubavnikom i ličnim trenerom Karlosom Leonom dobila ćerku Lurd Mariju Čikone Leon. Priča se da je Madona trenutno u vezi sa 35-godišnjim trenerom.

foto: Profimedia

Madonin privatni život često je bio predmet nagađanja i ogovaranja, ali je uvek ostala nepokolebljiva u svom izrazu i umetnosti.

Na ivici smrti

Madona je preživela tešku bakterijsku infekciju u junu ove godine. Morala je da prekine turneju, a njeni prijatelji i porodica rekli su da je u veoma lošem stanju. Ipak, oporavila se i nastavila da objavljuje provokativne fotografije na Instagramu.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

01:08 HOĆU DA BUDEM ZVEZDA KAO MADONA! Didi slavi 33. rođendan! Planirala proslavu za 1.000 ljudi a muž će joj priredio nešto GALA