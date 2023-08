SLOBODI MIĆALOVIĆ ĆERKA NATERALA SUZE NA OČI: Glumica podelila PRIVATNI SNIMAK, a reči njene naslednice sve RAZNEŽILE (VIDEO)

Jedan od najskladnijih glumačkih parova, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković trude se da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti, ali je jedan porodični trenutak, koji ju je raznežio, glumica podelila s pratiocima na Instagramu.

Sloboda i Vojin, naime, imaju bliznakinje Veru i Milu, sa kojima su trenutno na letovanju, a glumica je podelila trenutak dok je pozirala, a njena naslednica ju je snimala.

Sloboda je na sebi imala svilenu nežno roze dugu haljinu, a dok je šetala lukom, ćerka Mila je prokomentarisala:

"Što je lepa."

"Da", dodala je druga naslednica, što je Slobodu raznežilo, te je odmah video objavila.

"Moja Mila", napisala je ona uz emotikon srca i smajlija koji ima suze u očima.

foto: Damir Dervišagić

Inače, glumica Sloboda Mićalović potiče iz glumačke porodice. Iako je njenim ćerkama zanimljiva njena profesija, sebe ne vide u glumi.

"Mojoj deci je sve to interesantno. Način na koji one kada odgledaju predstavu ili film, analiziraju sve to, ja se zbunim. Ja u tim godinama, iako mi je tata bio glumac, nisam imala pojma da tako rezonujem, ali ne vide sebe kao glumice", kazala je Sloboda Mićalović nedavno.

"Sada su u nekoj novoj fazi. Bude se neke nove devojke u njima, neki karakteri, a to treba da se isprati, ali sam zadovoljna jako", dodala je Sloboda za "K1".

(Kurir.rs/ Blic)

