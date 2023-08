IZA IMENA SLOBODE MIĆALOVIĆ KRIJE SE TRAGIČNA PRIČA Sve je počelo kad je njen otac pročitao PISMO: "Njena NEPRAVDA živi kroz mene"

Popularna glumica Sloboda Mićalović ima jedinstveno ime na domaćoj javnoj sceni, a nedavno je otkrila da ga kao mala nije volela zato što nije poznavala nikog ko se tako zove.

Ime joj je dao njen otac, Dragan Mićalović, koji je takođe bio glumac, a inspirisala ga je tragična ljubav Slobode Trajković i mladog revolucionara Ive Lole Ribara.

- Vremenom mi je jako smetalo moje ime, jer se niko nije zvao tako da ja znam, sem Slobode Trajković. Ona je bila verenica Ive Lole Ribara. To je jedna od najlepših i najtragičnijih priča u našoj istoriji. Žrtvovala je celu svoju porodicu, tako što su završili u gasnoj komori, jer nije želela da oda položaj svog verenika, Ive Lole Ribara. Znala je da mu sledi ubistvo, jer je on bio jedan ozbiljan revolucionar. Postoji i to čuveno pismo, zbog kog je meni tata dao ime, a baš je Kornelije Kovač, odnosno Korni grupa, opevala tu pesmu. Naslov pisma je „Jedina moja, ne stiglo te ovo pismo“ - rekla je Sloboda Mićalović.

Kako je ispričala, u znak te velike ljubavi, njen otac Dragan, igrao je i monodramu "Ivo Lola Ribar", i to bar 400 puta.

- To je poslednje pismo koje je on njoj uputio, misleći da će on nastradati, ali nažalost je prvo ona stradala. U znak te velike ljubavi, moj tata je igrao monodramu "Ivo Lola Ribar", trista ili četiristo puta, a mi smo kao klinke nosile majicu „Ivo Lola“. Mislio je, ako dobije sina da se zove Ivo, a ako dobije ćerku da se zove Sloboda, jer se moja Mirjana zove po sestri Ive Lole Ribara, sve je to nekako umreženo - ispričala je Sloboda za "K1" i dodala:

- Možda ta nepravda koja se desila Slobi Trajković, na neki način kroz mene živi, da za nju čuju neke naredne generacije. Nije ona tada umrla, naprotiv, nastavila je da živi kroz mene, što je meni posebno drago. Ja znam, da je jedno petnaestak devojčica dobilo ime po meni, a one će se možda nekada raspitati ko je bila Sloboda Trajković i ja mislim da je tu misija ispunjena - rekla je tom prilikom lepa glumica.

(Kurir.rs/ Blic)

