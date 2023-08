IMAO FATALNU LJUBAV SA KOLEGINICOM, A POSLE HOROR SUĐENJA ZAVOLEO OVU BRINETU: Sve BURNE veze Džonija Depa! Njoj bio PRVA LJUBAV

Toliko poznatih imena, svetske lepotice, slavne manekenke, glumice... Džoni Dep imao je brojne burne i fatalne ljubavi. Ženio se više puta, a sa jednom od bivših supruga Amber Herd vodio je žestoku sudsku bitku koja je pretočena u Netfliksov dokumentarac "Depp v. Heard".

Kada se Džoni Dep preselio u Los Anđeles, upoznao je šminkerku Lori En Allison, sestru svog kolega iz benda. Sa samo 20 godina, on i Allison venčali su se 1983. Par je raskinuo 1985. Iako veza nije potrajala, Allison je igrala važnu ulogu u Depovoj karijeri jer ga je njen prijatelj Nikolas Kejdž upoznao s agentom koji mu je obezbedio ulogu u "Nightmare on Elm Street".

Dep i Lori su u dobrim odnosima, on je napisao predgovor za njenu knjigu "Gimme Shelter", a ona ga je javno podržala tokom pravne bitke sa Amber Herd.

Godine 1985. Dep je upoznao glumicu iz serije "Tvin piks" Šerlin Fen, na snimanju studentskog filma "Dummies". Par je bio u vezi skoro tri godine, Fen se pojavila u Depovoj hit emisiji 21 "Jump Street". Glumili su zajedno u reklami, a on je ispisao njeno ime preko svoje kacige u filmu "Platoon".

"Bio je jako sladak. Bio je moja prva ljubav", rekla je Fen za The Big Issue 2017. i dodala: "Pronašla sam pravu ljubav. Išli smo istim putem, ali čak i da nismo, ta ljubav i veza bila je dovoljno jaka — kuvanje, druženje, smejanje i plakanje... Znam ga kao čoveka, a ne kao filmsku zvezdu".

Tokom suđenja je napisala na Tviteru: "Znam da Džoni Dep ne bi uradio takve stvari o kojima se piše".

Depa je sa Dženifer Grej, zvezdom filma "Prljavi ples", upoznao njen agent 1989. samo nekoliko nedelja nakon što je raskinula sa verenikom Metjuom Broderikom. Otkrila je u memoarima da ju je zaprosio dve nedelje nakon upoznavanja. Bio je "iznenađujuće otvoren, zabavan, neobičan i drag" na njihovom prvom sastanku, napisala je.

U intervjuu za People je istakla da je među njima postojala snažna strast. "Nikada nisam srela takvog tipa. A energetski, kako je bilo biti s njim... bilo je kao,: "Oh, dobila sam totalnu, totalnu kompenzaciju za sra*e kroz koje sam nedavno prošla".

Međutim kasnije su se javili problemi u njihovoj vezi. On je bio "ljubomoran i paranoičan" jer je ona odlazila na snimanja. Nakon devet meseci zabavljanja raskinula je sa njime- porukom koju mu je ostavila u hotelskoj sobi.

O njegovom suđenju protiv Amber Herd rekla je sledeće: "Sve što mogu da kažem jesto da mi se slama srce zbog svih aktera. To je tužno i volela bih da se sve reši, želim dobro svima".

Čuveni glumac je na snimanju filma "Great Balls of Fire" 1989. sreo Vinonu Rajder. Imao je tada 27,a ona 18 godina.

"Za 27 godina nisam doživeo bilo šta što bi moglo da se poredi sa onim što osećam prema Vinoni", rekao je za People. Verili su se pet meseci posle prvog sastanka, on je istetovirao na ruci "Winona Forever". Godine 1990. glumili su u "Edward Scissorhands". Veza je trajala tri godine, do 1993.

Depa su prvi put "spajali" sa glumicom Elen Barkin 1994. nakon što su se pojavili na modnoj reviji. Njihova veza bila je burna.

Barkin je 2019. prvi put pričala o tome, tokom pomenutog sudskog procesa. Prisetila se da je glumac u ranim fazama njihove veze bio "ljubazan" i "da je delovao kao neko ko brine o ljudima oko sebe". Ali nakon što je njihovo prijateljstvo preraslo u nešto više, stvari su se promenile. Barkin je tvrdila da joj je Dep nudio drogu nakon čega bi je pitao da li želi seks sa njim.

Susret Džonija Depa i Kejt Mos desio se 1994. Upoznao ih je novinar Vaity fair Džordž Vejn u jednom kafiću u Njujorku. Brzo su uplovili u vezu, viđeni su u Los Anđelesu, na Sent Bartsu pa u Velikoj jabuci. On je samo zbog nje odlazio u Pariz kako bi je gledao dok hoda na pisti.

Svađe im međutim nisu bile strane i to one u javnosti nakon jedne od takvih raprava on je uhapšen. Do incidenata je dolazilo i u hotelskoj sobi koju je on uništio, dok je slavna manekenka bila pored njega. Tvrdili su da im ne smeta publicitet koji ih je pratio, a njen agent je izjavio za People da su uspevali da nalaze vreme jedno za drugo i pored brojnih obaveza. Dep je kasnije rekao da nije posvećivao Kejt pažnju koju je zaslužila, kao i da nije bilo lako živeti sa njime.

Kejt Mos svedočila je na sudu tokom procesa Herd vs Dep, bila je svedok odbrane.

Džoni Dep zaljubio se u manekenku i pevačicu Vanesu Paradis 1998. godine dok je u Francuskoj snimao film "The Ninth Gate". Upoznali su ih zajednički prijatelji.

"Nosila je haljinu s otkrivenim leđima i video sam ta leđa i taj vrat, a onda se okrenula i video sam te oči, i - bum! Moj život samca bio je gotov", rekao je Dep za The Daily Mail i poručio: "Imaš taj osećaj - ne mogu baš da objasnim šta je to bilo, ali imao sam taj osećaj kada sam je upoznao. Video sam je na drugoj strani sobe i pomislio: "Šta mi se dešava?".

Nepunih godinu dana posle prvog susreta dobili su ćerku Lili Rouz, a 2002. i sina Džeka.

Ostali su u dobrim odnosima nakon raskida, ona ga je podržala 2020. tokom suđenja zbog klevete, napomenula je tada da on nije bio nasilan prema njoj.

Dep je Amber Herd upoznao na snimanju "The Rum Diary" 2009. dok je još bio u vezi sa Vanesom. Odnos je najpre bio platonski, a onda su se zbližili tokom promocije filma.

"Bila je u mojoj glavi, pa sam joj ušao u trag. Pratili smo jedno drugo. Zapravo, bilo je neverovatno", rekao je. Glumica je poručila da je početak njihove veze bio kao san. Počeli su da se zabavljaju pre vesti o njegovom raskidu sa Vanesom, od koje se rastao 2012. Naredne godine potvrđeno je da je Amber njegova nova partnerka.

Herd i Dep verili su se 2014. u londonskom hotelu. Venčali su se 2015. u Los Anđelesu, a venčanje proslavili na Bahamima. Pre svadbe počele su da kruže glasine o problemima u njihovoj vezi. Tokom suđenja izneti su šokantni detalji o nasilju. Njihov brak trajao je od 2015. do 2017. Sud je presudio u Depovu korist, donevš presudu da ga je glumica oklevetala u autorskom članku u Vašington postu gde je indirektno napisala da ju je zlostavljao.

U septembru 2022. objavljena je vest da je Dep u vezi sa advokaticom Džoel Rič koja je bila u njegovom timu 2018. kada je tužio The Sun za klevetu. Bila je uz njega i tokom narednog suđenja, ali više nije jedan od advokata koji ga zastupaju. "Oni su u vezi, ali nije ništa ozbiljno", rekao je izvor za People. Već narednog meseca je saopšteno da su prekinuli vezu.

