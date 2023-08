SUPRUGA KANJEA VESTA ŠETA GOLA ITALIJOM I IZAZIVA GNEV MEŠTANA: Pokazala bradavice i nastao LOM! "Policija odmah da reaguje"! FOTO

Mnogi upućuju apel italijanskoj policiji da kazni suprugu Kanjea Vesta jer je nedavno prošetala u ovoj zemlji u izazovnom nagom izdanju dok se trudila da torbom pokrije bradavice. Po mišljenju tih "kritičara", takvo odevanje je krajnje neprimereno u katoličkoj zemlji. Supruga kontroverznog repera i dizajnera pokrenula je kontroverze i prethodnog meseca jer je "šetala skoro pa gola Italijom", a sinoć je sa mužem bila na večeri u provokativnom kostimu. Bjanka Senzori se oblači tako da je "odevena, a zapravo nije odevena" i to je postalo problem.

Bjanka Senzori pojavila se u nude jednodelnom kostimu bez grudnjaka, iako je nosila tašnu preko grudi, bradavice su provirile. Kanje Vest bio je "kovencionalnije" odeven. Ovaj put.

"Iznenađujuće je da nije uhapšena. Italija je mnogo konzervativnija, u ovom slučaju sa pravom!", poručuju kritičari na internetu i ne mogu da se načude šta je Bjanka (28) obukla.

"Nadam se da će ih Italija oboje izbaciti iz zemlje. Ne treba im ovaj par koji ih zagađuje", besno kažu drugi pa dodaju ostali: "Potpuno nepoštovanje konzervativne katoličke kulture, Italijani bi trebalo da ih izbace". Prema mišljenju onih koji kritikuju Bjanku, njen stajling je nepristojan za javnost i za to se plaća visoka novčana kazna.

"Šta kažete o tome da policija u svakoj zemlji uhapsi onog ko je go? To se zove nepristojnost... Umoran sam od prisiljavanja da gledam gole žene i trebalo bi da to bude protivzakonito jer deca to gledaju", glase oštre kritike. Jedan korisnik je čak predložio da lokalni restorani zabrane ulazak poznatom paru zbog neprimerene odeće.

Prema turističkoj internet stranici CIU Travel, lokalno stanovništvo smatra "uvredljivim da vidi turiste koji šetaju ulicama u različitim golišavim izdanjima". Protivzakonito je to raditi, prema lokalnim propisima i to može dovesti do kazne.

"Šetanje okolo u odeći za plažu ili, još gore, bez majice je veliko NE u Italiji, osim ako su vam stopala duboko zakopana u pesak", piše na pomenutoj stranici.

Bjanka Senzori ranije ovog meseca stigla je u Italiju sa suprugom Kanjeom Vestom (46). Pojavila se više puta u izazovnom stajlinzima. Određena kultura odevanja treba da postoji, kako se navodna sloboda izbora ne bi dovela do ekstrema, ali komentari koji se upućuju su više nego oštri i liče na modnu cenzuru. ni ovakav ostrašćen ugao komentarisanje ne može da dovede do dobrog rešenja.

Italijanski meštani nedeljanam unazad kritikuju način odevanja Bjanke i Vesta i poručuju da njih dvoje nisu dobrodošli u Italiju, a ističu i da je poznati par prilično neskroman.

"Ne treba nam ovo sme*e u Italiji", poručuju i dodaju da je Bjankin autfit vulgaran. Oglasili su se i korisnici mreža iz ostalih delova sveta koji dele slično mišljenje: "Planirajući putovanje u Italiju, nekoliko sam puta pročitao da su Italijani vrlo moderni i prilično konzervativni u odabiru odeće. Pitam se šta misle o ovom egzibicionizmu?". Šta vi mislite?

O Bjankinom stajlingu kažu i da je... apsolutni nered, seksepilan, ali za kuću, a ne javnost kao i da će sigurno šokirati Italijane.

