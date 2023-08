PRE NJE JE VEĆ IMAO BRAK I DVOJE DECE: Evo kako je Nataša Ninković upoznala 10 godina starijeg biznismena kome je rodila BLIZANCE

Glumica Nataša Ninković je imala 25 godina kad se udala za biznismena Nenada Šarenca. U braku su 26 godina i imaju blizance Matiju i Luku.

Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala da joj je brak pomogao da sazri, a svojevremeno je za domaće medije otkrila kako su se upoznali.

foto: Ana Paunković

"Bilo je to na Božić 1996. godine. Odmah je provalio moju slabost i odveo me na kolače. Nije moglo da ne uspe. Sećam se našeg razgovora i njegovog profila dok me je vozio u kolima. Krišom smo se gledali, pamtim taj miris... I povremenu tišinu za koju ne znaš da li više uzbuđuje ili plaši", pričala je tada Nataša, koja se za Nenada udala u septembru 1997. godine, kada je imala 25 godina, dok je on 10 godina stariji.

Nenad je iza sebe već imao jedan brak, u kojem je dobio dvoje dece, a on i Nataša 2001. godine dobili su blizance Matiju i Luku.

foto: Andreja Damnjanovic

Glumica je svojevremeno otkrila da je pored supruga sazrela, te da je na samom početku imala pogrešno viđenje braka.

"Bila sam klinka i u početku brak tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake. Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku", istakla je ona svojevremeno.

foto: Ana Paunković

Njihov brak je nailazio na trzavice

"Sve ih je manje. Kada sam srećna, smejem se. Kada me nešto dotakne, plačem. Kada se osećam ugroženo, branim se i tada gađam direktno u glavu. Preosetljiva sam, uporedo teška, ne kao jedan nego kao tri tuča", priznala je glumica, rodom iz Trebinja, i dodala:

"Mislim da Nenadu nije loše kraj mene. Mi Hercegovci smo bistri i teško savitljivi, ali ja umem da kažem izvini."

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:30:58 SCENIRANJE 14.11.2021. NATASA NINKOVIC