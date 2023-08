SIN MU SE IZBO VILJUŠKOM, A UNUKA NAŠLI MRTVOG NA STOLICI OTVORENIH OČIJU I USTA: Zla kob porodice nekad NAJBOGATIJEG ČOVEKA

Porodica pokojnog američkog naftnog tajkuna i jednog od najbogatijih ljudi na svetu Džeja Pola Getija važi kao jedna od najmisterioznijih u istoriji, a prepuna je tragedija koje su je pogađale tokom godina. Jedna od poslednjih bila je smrt Polovog unuka Džona Gilberta Getija pre tri godine.

On je bio jedan od naslednika dedinog bogatstva koje je procenjeno na oko pet milijardi dolara, a pronađen je mrtav luksuznoj hotelskoj sobi hotela "Emme" u teksaškom gradu San Antonio. Policijski izveštaj otkrio je tada da je sjedeo prekrštenih nogu, a oči i usta bili su mu širom otvoreni. Telo je 20. novembra otkrio zaposleni hotela koji je ušao u njegovu sobu jer se nije na vreme odjavio iz hotela, a drugačije nisu uspeli da ga kontaktiraju.

"Geti je pronađen zavaljen na jastucima i prekrštenih nogu pred svojim laptopom. U levoj ruci držao je dioptrijske naočare, oči i usta bile su mu otvorene", pisalo je u policijskom izveštaju koje je preneo Daily Mail.

Nagađalo se da je pre smrti meditirao ili vežbao jogu, no moguće je i da je slučajno sedeo u toj pozi. Iz policije su potvrdili i da nisu pronašli znakove zločina, te da je sve izgledalo uredno i čisto. Izveštaj je otkrio i da je Geti u hotelu u kojem je preminuo boravio gotovo tri nedelje, a iako je rezervisao sobu od 1. novembra, kasnije se saznalo da ga je njegov osobni asistent doveo u hotel tek pet dana kasnije. Asistent je policiji otkrio da je Geti odseo u hotelu jer je bio u procesu selidbe iz Kalifornije u San Antonio i da mu je poslednju poruku poslao dan pre svoje smrti. No, nakon svega, pojavile su se informacije da je porodica vešto zataškala pravu istinu, te da se pobrinula da javnost i mediji saznaju tek osnovne detalje.

Džon je bio sin Gordona Getija i nije bio prvo dete koje je izgubio, a nekoliko meseci pre Džonove smrti ostao je i bez supruge En, koja preminula od srčanog udara. Džonov brat Endru umro je od krvarenja uzrokovanog visokim nivoom metamfetamina u telu 2015. godine.

Priča o njegovoj smrti ledi krv u žilama. U kući na Beverli Hilsu pronašla ga je bivša devojka, i to golog od struka naniže u lokvi krvi, a javnost je izveštena da je preminuo od posledica srčanih problema i zloupotrebe droge. Endru je gotovo 15 godina svog života proveo radeći na hororu "Zlo u meni", koji je objavljen tek nakon njegove smrti. Radnja se temelji na glavnom liku koji ubija sve koje voli, a Endruov bliski prijatelj izjavio je kako su ga za nju inspirisali mučni i izopačeni snovi koje je imao u detinjstvu.

Javnosti je poznata i tragična priča Džonovog rođaka Džeja Pola Getija III, kog je 1973. godine otela italijanska mafija, kada je imao samo 16 godina. Njegov deda milijarder ispočetka je otmičarima odbio da plati otkupninu od 2,2 miliona dolara, a pristao je na to tek kada su mu poslali odsečeni deo uha njegovog unuka. Pola je mafija nakon toga oslobodila, a preminuo je od srčanog udara s 54 godine nakon što je deo života proveo slep i nepokretan zbog moždanog udara koji je doživeo 1981. godine. Njegov sin Baltazar slovi inače kao jedan od najuspešnijih članova porodice koji je zajedno sa svojim ujakom, Markom Getijem, osnovao fotografsku agenciju Getty Images.

Najmlađi sin Džeja Pola Getija, Timoti, preminuo je od posledica tumora na mozgu sa samo 12 godina, a njegov najstariji sin Džordž izbo je samog sebe viljuškom dok je bio pod uticajem droge i alkohola. Sin Pol bio je teški zavisnik od heroina, baš kao i njegova supruga Talita, koja je preminula od predoziranja.

"Govorimo o novcu stare generacije, tako da imate demone i duhove koji se prenose sa generacije na generaciju. Deca to nisu zaradila. Mnogi od njih su bili u velikom iskušenju zbog droge, ali gajim nadu za najmlađe jer postoji distanca između njih i starca", izjavio je jednom prilikom izvor blizak porodici.

A od mlađih generacija javnosti je poznata Nats Geti, za koju tvrde da je uspela da pobedi pomenute demone. 2021. godine udala se za transrodnu Jutjub zvezdu Džidži Gordžes, te priznala da joj ta ljubav spasila život. Naime u prošlosti je bolovala od anoreksije i umalo je zbog toga preminula jer je imala samo 36 kilograma.

"Shvatila sam da nikada nisam razumela koliko sam zaista bolesna. Gledam unazad i vidim verziju sebe bez duše. Bile su mi potrebne godine da se oporavim i to je svakodnevna borba. Odbijam da dozvolim svojim demonima da me vrate u to mesto tame. Neprestano radim da bih živela u svetlosti i ljubavi", zaključila je Nats tada.

