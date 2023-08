POGINULA U JEZIVOJ NESREĆI, A JEDAN DETALJ JE JOŠ STRAVIČNIJI: Tragedija mogla da bude izbegnuta! Zla sudbina umešala prste

Američka pevačica Alija bila je na vrhuncu svoje muzičke karijere kada je usred tragične nesreće izgubila život, i to sa samo 22 godine, što njeni obožavatelji do danas nisu prežalili.

Alija bi danas imala 44 godine, a nakon više od dve decenije od njene smrti hitovi poput "Try Again", "More Than a Women", "Are You That Somebody", "We Need a Resolution" "One in a Million" i mnogi drugi i dalje se rado slušaju.

Pevačica je tragično stradala u avionskoj nesreći, kad se avion kojim je putovala srušio, a život je osim nje izgubilo još osmoro ljudi. Ekipa je završila snimanje njenog poslednjeg muzičkog spota na Bahamima za singl "Rock the Boat" i vraćala se kući u SAD, ali avion kojim su putovali imao je znatno više prtljaga i opreme nego što je bilo dopušteno, a i putnika više nego što je smeo da prevozi, a nesreća se dogodila samo 60 metara od mesta na kom su uzleteli.

Rezultati istrage pokazali su da je pilot lažirao potrebne sertifikate kako bi dobio dozvolu za let, a utvrđeno je i da je u trenutku nesreće bio pod uticajem opijata i alkohola. Uz to su na put krenuli dan ranije nego što je to bilo planirano, što je njene bližnje i obožavatelje ostavilo u neverici i još većoj tuzi.

Alija je u to vreme bila u ljubavnoj vezi s preduzetnikom i filmskim producentom Dejmonom Dešom, koji danas važi kao medijski tajkun. Zajedno su proveli godinu dana, a upoznali su se na jednoj košarkaškoj utakmici, i to preko zajedničkog računovođe Berija Klarberga. Svideli su se jedno drugom na prvi pogled, ali odlučili su prvo da budu samo dobri prijatelji.

U jednom od intervjua za "Entertainment Tonight" Dejmon se osvrnuo na njihove početke i onu stranu pevačice koju mnogi nisu poznavali ili je se ne sećaju. Naime, otkrio je kako je ono što ih je dodatno povezalo i zbližilo bilo čitanje knjiga. Njihovi intelektualni razgovori i rasprave jednostavno su učvrstili njihov odnos.

"Od tad smo postali nerazdvojni", priznao je Dejmon i dodao da su svojoj romansi ipak odlučili da daju priliku.

Dejmon tvrdi da nije mogao da bude zahvalniji na tome što su uspeli da stvore nezaboravnu vezu daleko od znatiželjne javnosti, a otkrio je i kako su u jednom trenutku hteli da se venčaju, ali su ipak shvatili da su se žurili. Zato su se dogovorili da će zajedno živeti šest meseci i videti mogu li da tolerišu jedno drugo, a ako im to uspe, staće pred oltar. No, nažalost, taj plan se nikad nije ostvario i nisu uspeli da se venčaju.

Alija je iza sebe imala i jedan neuspeli brak, s nekad popularnim muzičarom, a danas osuđenim kriminalcem R. Kelijem. Njih dvoje u braku su bili od 1994. do 1995. godine.

