BEKAMOVI PLIVAJU U PARAMA, A ON GRCA U BEDI: Važe za trule bogataše, a potpuno su OTPISALI ovog člana porodice! Živi u garsonjeri

Dok se bogatstvo slavne porodice procenjuje na oko 450 miliona dolara, nećak bivšeg fudbalera Fredi živi sasvim običan život u jednosobnom opštinskom stanu na imanju u Dagenhamu.

Dejvid (47) i Viktorija (48) zaradili su ogromno bogatstvo na Davidovoj dugoj fudbalskoj karijeri i njenoj modnoj liniji i pevačkoj karijeri, ali ostali članovi njihove porodice nisu bili te sreće.

foto: EPA

Dok se bogatstvo slavne porodice procenjuje na oko 450 miliona dolara, nećak bivšeg fudbalera Fredi živi sasvim običan život u jednosobnom opštinskom stanu na imanju u Dagenhamu.

Dejvid (47) i Viktorija (48) zaradili su ogromno bogatstvo na Davidovoj dugoj fudbalskoj karijeri i njenoj modnoj liniji i pevačkoj karijeri, ali ostali članovi njihove porodice nisu bili te sreće.

Miror je pre par godina uobjavio intervju sa Fredijem Everijem, 17-godišnjim nećakom Dejvida Bekama, koji je, bar u to vreme, teško sastavljao kraj s krajem, živeći u privremenom smeštaju sa ocem. Fredi je rekao da je tužan što se odselio od porodice svog strica, uprkos tome što je odrastao igrajući se sa svojim rođacima u kući Bekamovih.

U ekskluzivnom intervjuu, Fredi je opisao kako se sve promenilo kada su se njegov otac Kolin (50) i Dejvidova starija sestra Lin 2010. razveli nakon 11 godina braka 2010. godine. Njihovi životi su krenuli u potpuno različitim pravcima. U vreme intervjua 2018, nezaposleni Fredi je pohađao kurs zidarstva kako bi sastavio kraj s krajem dok je gledao kako stari prijatelj Bruklin Bekam uživa u životu.

Primera radi, Dejvidovo najstarije dete, Bruklin (23), oženio se sa Nikol Pelc na ceremoniji u Palm Biču koja je navodno koštala tri miliona funti. Tata David je navodno mladencima poklonio Jaguar iz 1954. koji je koštao 350.000 funti, nakon što je sa Viktorijom stigao na ceremoniju istim automobilom i predao im ključeve.

I dok su Fredijeva mama i mlađi brat Džoš (13) živeli u kući vrednoj 470.000 funti u vreme intervjua, Fredi i njegov otac živeli su u jednosobnom stanu na imanju u istočnom Londonu dok je Fredi pokušavao da se ponovo poveže sa svojom proširenom porodicom.

Onda je rekao: „Pun sam pomešanih emocija. Samo želim da odem na ručak, da popričamo i sve to nadoknadim. Ne tražim više od toga. Dok smo odrastali, viđali smo ih mnogo i imamo toliko srećnih uspomena na igru u njihovoj kući, lov na uskršnja jaja i igru na četiri točka.' „Onda je odjednom sve stalo i gledam spolja, samo ih gledam kako žive svoje živote na Instagramu ili na TV-u. Još uvek imamo toliko toga zajedničkog. Volim fudbal i bavim se modom - ali to nikada ne mogu da podelim sa njima. Tri puta sam gledao dokumentarac koji je Dejvid snimio za TV da vidim da li me je uopšte pomenuo. Nije i bilo je teško.

foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fredi je za novine rekao da je njegova dragocena imovina i sve vredno što ima stalo u par patika od 200 funti, koje mu je Dejvid jednom poslao kao kasni božićni poklon. Dok se njegov rođak Bruklin, i sam milioner, vozio londonskim Vest Endom u Land Roveru od 35.000 funti, Fredi je vozio pohabani planinski bicikl oko Ist Enda jer nije mogao da priušti sate vožnje.

Njegov otac Kolin i Lin Bekam imali su troje dece. Nakon raskida, zbog neformalnog dogovora, Kolin je pristao da odgaja Fredija i njegovu sestru Džordžinu (20), dok je Lin povela Džoša. Ali odnos između Kolina i Lin je navodno bio loš. Fredi je retko viđao svoju mamu i mlađeg brata koji su bliski sa Dejvidom i njegovom ženom, a Džoš je rekao da uživa u VIP danima i u Dejvidovoj privatnoj loži na Vembliju.

I pored svega nije zamerio porodici i rekao je da sanja o ponovnom susretu.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

00:02 Kruz Bekam u provodu