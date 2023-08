NASLOVNICA SA PRVOM ŽENOM BEZ FOTOŠOPA O KOJOJ BRUJI SVET: Bore čuvene glumice su dokaz da priroda najbolje može da ZASENI (FOTO)

Helen Miren je jednom fotografijom održala lekciju ženama širom sveta.

Otkako je zakoračila u svet filma, britanska glumica Helen Miren istog momenta postala je najatraktivnije lice sa velikog platna. Nikada se nije podvrgla plastičnim operacijama, zbog čega danas predstavlja pravi primer savršenog starenja. Slavna glumica na fotkama za novo izdanje magazina "DuJour" u krupnom kadru bez fotošopa pokazala je svoje lice sa oštećenjima od sunca, opuštenom kožom, borama na kapcima i naborima na rukama.

A kako i ne bi? Ove fotografije poručuju da Helen ima 78 godina i uživa, a to potvrđuje i raznim izazovnim i raznolikim projektima. Prošlog meseca premijerno je prikazan film "Barbie" u kom Miren ironičnim tonom govori o ružičastom svetu. U najnovijem projektu Miren glumi prvu premijerku Izraela, a za ulogu su joj protetikom povećali nos, kosa joj je seda i raščupana, obrve sede i čupave.

Ova naslovna strana naišla je niz pozitivnih reakcija. "Tako se to radi", "Ovako svaka žena treba da izgleda", "Lekcija za supermodele", "Bravo, žena koja se zalaže za prirodno starenje", glase samo neki od komentara. Podsetimo, kada su na naslovnoj strani Voga pozirale Kristi Tarlington, Naomi Kembel, Sindi Kraford i Linda Evanđelista, nastala je opšta polemika zbog "ispeglanih" lica.

Takođe, Helen se jednom prilikom dotakla "trenda Kim Kardašijan": "Lepota mi nije važna i zbog nje sasvim sigurno ne bih pribegavala tako radikalnim merama kao što je odlazak pod nož. Stara sam i to je sasvim u redu. Ljudi kažu da graciozno starim, a ja pojma nemam šta to uopšte znači. Možda prihvatanje onoga ko ste i šta ste i nastavljanje dalje. Taj fenomen Kardašijan mi nije impresivan, ali mislim da je i on doneo nešto dobro - ženama je konačno dozvoljeno da imaju zadnjicu i butine", rekla je glumica.

