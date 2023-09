BIZARNO PONAŠANJE VIKTORIJE BEKAM: Voditeljka RASKRINKALA dizajnerku! Svima je zabranila jednu stvar na snimanju (VIDEO)

Bivša voditeljka emsijie "Top of the pops", veoma popularne u Velikoj Britaniji, u svom nedavnom intervjuu otkrila je kako je izgledalo sarađivati sa Viktorijom Bekam dok je bila u popularnoj ženskoj grupi "Spajs girls".

Kada se Viktorija, nekada poznata kao "Poš Spajs" pojavila u emisiji 2000.godine, tadašnja voditeljka Gejl Porter izjavila je da je Viktorija"zabranila" bilo kome da uspostavi kontakt očima sa njom na snimanju, prenosi OK! Magazin. Ona je još dodala, da je članove njene ekipe Viktorijin tim upozorio da ne bulje u nju, tokom pojavljivanja u emisiji sa Denom Bauersom, dok su izvodili numeru "Out of our mind".

Prisećajući se neprijatnog iskustva pre više od dvadeset godina, voditeljka je izjavila: "Viktorijini i Dejvidovi ljudi su zabranili bilo kome da uspostavi kontakt očima sa njima dok su bili tamo, tako da je bilo super - nezgodno".

Nakon snimanja, Gejl dodaje da su još par trenutaka stajali mirno na sceni, jer nisu bili sigurni da li kamere još uvek snimaju. Verovatno, nisu smeli da pogledaju...

(Kurir.rs/MONDO)

