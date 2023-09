LEGENDARNA ZORICA IZ "PORODIČNOG BLAGA" JE SESTRA ČUVENOG POLITIČARA: Postala majka u 48. godini, a život joj je bio u opasnosti

Emica Dačić proslavila se po ulozi Zorice iz "Porodičnog blaga", a iako je godinama unazad gledamo na malim ekranima, malo ko zna detalje iz njenog privatnog života.

Naime, Emica je rođena sestra političara Ivice Dačića, a majka je postala u 48. godini života.

Na pitanje po čemu će pamtiti 2021. godinu Dačić je izjavio:

‒ Postao sam ujak. To je najveći događaj za našu porodicu, koji smo dugo čekali. Lenka je stigla i odmah postala miljenica. A ponosna je i ona na mene. Gleda me na televiziji i prepoznaje, pa se oglašava kad god me vidi, kao da hoće nešto da mi replicira - rekao je Dačić, a prenosi "Hello".

I dok se Ivica posvetio politici, Emica se posvetila umetnosti, završila je čak dva fakulteta, pedagogiju i glumu, a poslednjih godina zaposlena je u jednoj kompaniji.

Emicu Dačić gledaoci uglavnom znaju po serijama „Porodično blago“ i "Srećni ljudi". Takođe, ostvarila je niz manjih uloga u serijama „Stižu dolari“, „Miris kiše na Balkanu“, „Jelena“, a pamti je i pozorišna publika.

U martu prošle godine Emica je, u 48. godini, na svet donela ćerku Lenku. Porođaj je protekao u najboljem redu, ali je mesec dana ranije život sestre Ivice Dačića i nerođene bebe, kao i gospođe Jelisavete Dačić, bio u velikoj opasnosti, prenosi "Hello"

Naime, u neposrednom komšiluku njihovog porodičnog stana na Zvezdari buknuo je požar koji se brzo širio, ali su sestra i majka šefa srpskog parlamenta, kao i ostali stanari zgrade, na vreme evakuisani. Nemio događaj, srećom, okončan je samo sa materijalnom štetom.

