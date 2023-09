NEKIMA JE IKONA, A NEKIMA VEŠTICA: Ko je žena BIZARNOG IZGLEDA o kojoj svi pričaju? Skuplja VUDU LUTKE i bavila se STRIPTIZOM

Na čelu ima prepoznatljivu vertikalnu crnu liniju koja kreće od korena kose, preplanula je, na zubima često nosi zlatne navlake, a njeni prsti su tetovirani i oplemenjeni velikom količinom prstenja, dok su vrhovi prstiju uvek mat crni zahvaljujući prirodnoj boji japanske biljke slične kani.

Na premijeri filma "Ferrari" na filmskom festivalu u Veneciji pojavila se Mišel Lami. Iako je najpoznatija kao muza i supruga Rika Ovensa, Mišel je sama po sebi jako upečatljiva i prepoznatljiva.

Na čelu ima prepoznatljivu vertikalnu crnu liniju koja kreće od korena kose, preplanula je, na zubima često nosi zlatne navlake, a njeni prsti su tetovirani i oplemenjeni velikom količinom prstenja, dok su vrhovi prstiju uvek mat crni zahvaljujući prirodnoj boji japanske biljke slične kani, piše Stil Kurir.

Njena odeća je avangardna, pa svako njeno javno pojavljivanje izgleda kao deo performansa. Uvek u rukama drži cigaretu, a kaže to je navika na kojoj može da zahvali reditelju Žanu Liku Godaru i njegovim filmovima.

"Na prstima uvek nosim sedam, ponekad i osam prstenova. Osmi je ogroman kristal koji nosim na desnom palcu, ali kada je tu ne mogu da kucam, pa ga nosim samo u posebnim prilikama. Prstenje je prva stvar koju stavljam na sebe čim se probudim, čak pre nego što napravim jutarnji čaj", rekla je u intervjuu za magazin "Another".

Objasnila je i zašto boji prste u crno.

Jednom prilikom sam shvatila da bojom za kosu mogu da obojim svoje nokte. Oduvek sam mrzela lak za nokte, ali volim svoje crne nokte", rekla je.

Zbog svog izgleda zanimljiva je fotografima, no iza njenih leđa neretko se čuju komentari da izgleda kao veštica. Poreklom je Alžirka. Rođena je 1944. godine, a odrasla je u Francuskoj tokom Drugog svetskog rata. Potiče iz imućne porodice, a od detinjstva je bila okružena umetnošću, antikvitetima i restauratorima.

S obzirom na to da Mišel ne voli da govori o prošlosti, nego samo o aktuelnim stvarima, detalji iz njene prošlosti nisu baš poznati, a stvari koje je i rekla su kontrodiktorne. Tokom života je promenila nekoliko zanimanja.

Nakon studija prava, 1960-ih i 1970-ih godina radila je kao advokatica okrivljenih u krivičnim postupcima. Međutim, njen nemirni nomadski duh gurao ju je u nešto novo. U to vreme je s prijateljicom nastupala u pozorištima i bavila se striptizom.

Krajem sedamdesetih odlučila je da napusti dotadašnji život i preselila se u Los Anđeles. U Americi se posvetila modnoj karijeri i osnovala sopstveni brend "Lamy".

Njen modni stil uvek je bio drugačiji. Inspirisala ju je estetika spomenutog francuskog reditelja novog talasa. Kako kaže, još kao mala često se neobično oblačila, a roditelji bi je na izlasku iz kuće pitali: "Gde si takva krenula". Poistovećuje se sa Šeherezadom zbog svojih arapskih korena, ali i zbog načina na koji je Šeherezada otkupila svoj život pričajući priče iz noći u noć.

Svoj brend je pokrenula jer su joj se Francuskinje dosadno odevale, a Amerikanke previše doterivale.

"Bila sam učesnica studentskih protesta u Parizu '68, a početkom sedamdesetih želela sam da budem Bob Dilan. Provela sam svoje tridesete živeći kalifornijski san okružena umetnicima, a tad sam rodila ćerku Skarlet Ruž. Moje četrdesete bile su preduzetnička era u Los Anđelesu, kada sam upoznala svog dragog Rika Ovensa, s kojim ću provesti svoje pedesete uživajući u zajedničkom životu", ispričala je u jednoj retkoj prilici.

Pokušavajući da ostvari san da postane Bob Dilan, Imala je i nekoliko izleta u muzičke vode. Poslednjih godina snimila je duete sa Zebrom Katz, s Tangiersom, s FKA twigs i Bobijem Vudsom, a krajem septembra na festivalu Red Bull Music Academy Paris predstavljena je njena izložba i muzički projekat "Montage of a dream deferred".

Njena muzika je neobična, kao i njen stil odevanja i definitivno nije nešto što će se svima svideti.

U devedesetim je vodila dva kultna restorana koja je pokrenula. U dokumentarcu "Rick, Michele and Scarlett", koji je snimio njen prijatelj Žan Šarp, možemo upoznati Mišel iz perioda kada je vodila restoran Les Deux Cafes. Pre otvaranja restorana, na tom mestu je bilo običan parking, jedna od najmračnijih tačaka losanđeleskog podzemlja i poprište mafijaških obračuna. Međutim, njena odlučnost i upornost potpuno su preobrazili ovo mesto.

No brzo je Mišel i ovog poziva bilo dosta. Kako njena ćerka Skarlet u filmu kaže, Mišel je neko ko neprestano teži novim izazovima. Ona je neko ko voli da stvara i uživa u novim stvarima. Tako je kultni restoran zatvoren 2003, a Mišel se 2009. s Rikom Ovensom preselila u glavni grad Francuske.

Ljubavno-poslovna veza s Rikom traje više od dvadeset godina. Upoznali su se kad je on došao na razgovor za posao u njenoj modnoj marki. Rik je tada bio mladi dizajner, a nakon nekoliko godina neobično prijateljstvo preraslo je u ljubavnu vezu, a zatim i u brak. Rik i Mišel, iako neobični, po mnogočemu su idealan spoj – kako u poslu, tako i u životu. Njihov zajednički intervju uključen je u nedavno objavljenu knjigu: "Fashion Together: Fashion's Most Extraordinary Duos on the Art of Collaboration". Par je pričao o tome kako funkcionišu kao kreativni dvojac, ali i kao životni i poslovni partneri. Jedan od dobrih primera takve saradnje je linija nameštaja pod Rikovim imenom. Sve je počelo kada im je nakon preseljenja trebao nameštaj.

Kada su se 2009. godine uselili u nekadašnje kancelarije bivšeg francuskog predsednika Fransoa Miteranda, u prostoru koji je dvadesetak godina bio napušten nisu zatekli mnogo upotrebljivih komada. Kako oboje imaju sličan ukus i sklonost gotovo kiparskim komadima, najbolje rešenje bilo je da sami izrade nameštaj. Oboje na ovaj projekat gledaju kao na zajedničko dete. Krenuvši komad po komad, stvorili su poprilično ekstravagantnog nameštaja pa je par odlučio da u prostoru izloži i Rikovu modnu kolekciju. Verovali su da će ti komadi nameštaja biti korišćeni samo za tu prigodu kao deo scenografije, no nakon što su ljudi videli te komade pokazalo se da za njih vlada veliko interesovanje. U tome je Mišel pronašla svoju strast i novi projekat koji gotovo u celosti vodi, pronalazeći neobične, retke materijale i majstore iz celog sveta koji će svoje ideje sprovesti u delo.

Mišel je i kolekcionarka vudu lutaka, neobičnih predmeta i umetnina.

Osim muzike i plesa, organizovanja raznih umetničkih performansa i sklonosti dizajnu i umetnosti, Mišel ima još jednu veliku strast. Verovali ili ne, neumorna Mišel strastvena je obožavateljka boksa.

