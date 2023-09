NATAŠA NINKOVIĆ PLOVI JEZEROM, A ON JOJ PRAVI DRUŠTVO: Glumica uživa na čamcu i ne skida osmeh s lica, evo gde se odmara (FOTO)

Glumica Nataša Ninković otputovala je iz Srbije i trenutno se sa sinom Matijom nalazi u Sloveniji.

Njih dvoje su se oglasili na društvenim mrežama sa Bleda, a iskoristili su sunčano vreme da se otisnu čamcem na jezero.

foto: Printscreen Instagram

Slikali su se za društvene mreže, pa na fotkama vidimo Natašu kako vesla, dok se njen naslednik smeška dok poziraju.

"Najbolja jutarnja kafa ikada", napisala je glumica u opisu jedne objave.

foto: Printscreen Instagram

Malo potom, i njen sin je uzeo da vesla, pa ga je Nataša snimala, a okruživala ih je prava idila.

Nataša, inače, pored Matije ima i sina Luku, a njih dvojicu retko kad viđamo u javnosti.

foto: Printscreen Instagram

Glumica ne krije da joj je bilo teško kada su njeni sinovi, Luka i Matija, rešili da grade budućnost i obrazuju se van Srbije, ali da se sada polako navikava na to.

- Pripremala sam se dve godine za to kod psihologa, sada mi je lakše jer Matija pravi godinu dana pauze od života u Americi, pa je ponovo s nama kod kuće. Kada je prvi put otišao, nisam mnogo ulazila u njegovu sobu jer mi je bilo teško - istakla je glumica svojevremeno gostujući u jednoj emisiji, te dodala da mnoge nedoumice rešava uz pomoć psihologa:

foto: Kurir televizija

- Volim da idem kod psihologa, inače sam od onih majki da čim osetim da nešto možda nije dobro odmah dižem alarm. Da li da idemo zajedno ili pojedinačno, sve odmah stavljam na kant i odmah to raščistim. Nisam ni ja uvek spremna za raščišćavanje, pa sačekam malo, pitam ih jeste li za to ili ne, pa ako nisu, onda odem u njihovo ime i pitam koji bi potez trebalo da napravim. Možda to i nije uvek najbolje rešenje, ali ja to tako volim i smatram da je najbolje da pitam. Znam da sebi napravim ugođaj.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:30:58 SCENIRANJE 14.11.2021. NATASA NINKOVIC