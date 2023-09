U JAVNOSTI CVRKUĆU, A OVAJ ČOVEK TVRDI DA JE SVE PREDSTAVA: Megan i princ Hari uhvaćeni u INTIMNIM MOMENTIMA, a svi bruje O JEDNOM

Megan Markl i princ Hari trenutno su u Dizeldorfu zbog Invictus Games, tradicionalnog takmičenja sportista sa invaliditetom. Dajanin i Čarlsov sin godinama podržava ovaj događaj, a supruga mu se u tome pridružila nakon njihovog venčanja.

Na prijemu pre nekoliko dana vojvotkinja od Saseksa rekla je da bi volela da jednog dana na ovu manifestaciju povede njihovu decu, Lilibet i Arčija. Megan je, ako izuzmemo učesnike, u prvom planu ovih dana u Nemačkoj. Komentariše se njena nikad mršavija linija, stil odevanja, ali i odnos sa mužem.

U javnosti Megan Markl i princ Hari odaju utisak savršenog para, pokazuju to slike iz Nemačke. Zabeleženi su njihovi intimni momenti, na svaki događaj dolaze držeći se za ruke, šapuću, grle se, ona stavlja ruku na njegovo koleno, pa slatki osmehi i pogledi. I sve to znajući da će se to zabeležiti.

Sudeći po izjavi Toma Bauela, koji je napisao knjigu "Revenge: Meghan and Harry and the war between the Windsors", javni nastupi Megan Markl i princa Harija su samo predstava za javnost.

Ovaj autor tvrdi da su se Megan Markl i princ Hari namenski pojavili na nedavnom nastupu Bijonse u Los Anđelesu kako bi se zabeležilo da je on grli i da je reč o čistoj medijskoj manipulaciji.

Ako se napravi paralela sa pojavljivanjem u Nemačkoj, zaključak je jasan - sve se radi sa namerom da se drugima pokaže da su srećan par. Koliko u tome ima (samo) glume, a koliko emocija. Bauel ne bi dao baš pozitivan odgovor na to, a pitanje je i čemu toliko isticanje ukoliko zaista ima one (prave) ljubavi.

Megan Markl i princ Hari kao da žele da pokažu koliko su ujedinjeni nakon svih sukoba sa njegovom porodicom u Velikoj Britaniji i da im sreće ne nedostaje.

