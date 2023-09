"IMAM 36 GODINA I NEVINA SAM" Komičarka ne odustaje od ideje da se UDA KAO DEVICA, a jedna stvar ne prestaje da je MUČI

Ima mnogo stvari u životu s kojima ne treba da žurimo, poput odgovora onom nasumičnom tipu iz srednje škole koji nam je pre tri nedelje poslao poruku na Fejsbuku ili dovršavanja one knjige koju smo "nameravali da pročitamo tokom leta". A jedno je sigurno - ne treba žuriti s gubljenjem nevinosti.

Američka komičarka je progovorila o svojim problemima zbog toga što je nevina u 36. godini. I ne samo to, Sonali Čandra poljubila je samo pet muškaraca u svom životu. Odgojena je u konzervativnoj porodici, gde se seks smatrao svetim činom između muža i žene.

Međutim, sada je došlo do te tačke da je čak i njena porodica tera da "to konačno učini". No Čandra je spremna da spava samo s muškarcem koji joj stavi prsten na ruku i, očekivano, to joj je zakomplikovalo život.

"Prvi put sam momku rekla da sam još uvek devica kada sam imala 26 godina. On, koji je bio moj prvi poljubac, moja prva prava veza - bio je šokiran. Spuštene vilice me pitao hoću li zauvek ostati devica", ispričala je u intervjuu za Truly TV.

foto: Printscreen

Odbija dogovoreni brak

Na svoj 27. rođendan shvatila je da ju je dečko goustovao (prestao da joj šalje poruke), a, nažalost, to se i kasnije ponavljalo. "Kad god bi me neki muškarac goustovao, prolazila sam kroz emocionalni pakao. To mi para srce i tera me da mislim da muškarci misle da sam dobra samo za seks."

"Smatram seks svetim i posebnim činom. Zapravo, ne volim ni reč 'seks', više volim 'vođenje ljubavi'. Biću spremna kad dobijem prsten od onog pravog", dodala je. Komičarka je ranije rekla za Daily Star da je bila u trima ozbiljnim vezama i zabavljala se s ukupno devet muškaraca.

foto: Printscreen/Instagram

Ali njen strogi odgoj imao je veliki uticaj na njene sastanke jer joj nije bilo dozvoljeno da se druži, a izlasci su bili zabranjeni. "Sastanci su životna veština, a bilo mi je zabranjeno da razvijam tu veštinu u tinejdžerskim godinama i na fakultetu", objasnila je.

Čandra koristi aplikacije za sastanke, kao i pojavljivanje u TV emisijama za upoznavanje, ali odbija dogovoreni brak. Rekla je: "Ne želim da moji roditelji odlučuju s kim ću imati seks, fuj, mi ne razgovaramo o tim stvarima."

(Kurir.rs/ Index.hr)